Fenerbahçe'de iki yıldızdan büyük hırs! Jose Mourinho'nun gözüne girebilmek için...
Süper Lig devlerinden Fenerbahçe'de yeni teknik direktör Jose Mourinho önderliğinde hazırlıklar sürüyor. Kanarya'da antrenmanlar devam ederken özellikle takımdaki o 2 yıldızın hırsı, büyük dikkat çekiyor. İşte haberin detayları...
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Sarı-lacivertliler yeni teknik direktörü ile bu sezon asla hata yapmak istemiyor ve her kulvarda başarılı olmayı hedefliyor.
Fenerbahçe'de Mourinho önderliğinde Düzce Topuk Yaylası Tesisleri'nde hazırlıklar devam ediyor.
Antrenmanlar esnasında Jose Mourinho'dan öğrencilerine sık sık kritik uyarılar geldiği belirtiliyor.
Portekizli çalıştırıcının disiplinli tavrını antrenmanlar esnasında öğrencilerine gösterdiği ifade ediliyor.
Kanarya'da hazırlıklar sürerken sarı lacivertli takımda iki isim dikkat çekiyor.
Geçtiğimiz sezon sakatlık nedeniyle forma giyemeyen Luan Peres ile Vallecano'dan kiradan dönen Miguel Crespo çalışmalarda son derece istekli gözüküyor.
Teknik direktör Jose Mourinho'nun planlarına dahil olmak isteyen iki yıldız Portekizce konuşmanın avantajını da yaşıyor.
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