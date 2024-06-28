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Fenerbahçe'de iki yıldızdan büyük hırs! Jose Mourinho'nun gözüne girebilmek için...

Süper Lig devlerinden Fenerbahçe'de yeni teknik direktör Jose Mourinho önderliğinde hazırlıklar sürüyor. Kanarya'da antrenmanlar devam ederken özellikle takımdaki o 2 yıldızın hırsı, büyük dikkat çekiyor. İşte haberin detayları...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 28 Haziran 2024 Cuma 09:36
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Fenerbahçe'de iki yıldızdan büyük hırs! Jose Mourinho'nun gözüne girebilmek için...

Fenerbahçe geride kalan sezon 99 puana sahip olmasına rağmen ezeli rakibi Galatasaray'ın ulaştığı 102 puanın ardından ligi 2. sırada tamamladı.

Fenerbahçe'de iki yıldızdan büyük hırs! Jose Mourinho'nun gözüne girebilmek için...

Kanarya uzun yıllar devam eden şampiyonluk hasretini geçen sezon da sona erdiremedi.

Fenerbahçe'de iki yıldızdan büyük hırs! Jose Mourinho'nun gözüne girebilmek için...

Yaşanan bu gelişmelerin ardından takımın başına dünyaca ünlü teknik direktör Jose Mourinho getirildi.

Fenerbahçe'de iki yıldızdan büyük hırs! Jose Mourinho'nun gözüne girebilmek için...

Sarı-lacivertliler yeni teknik direktörü ile bu sezon asla hata yapmak istemiyor ve her kulvarda başarılı olmayı hedefliyor.

Fenerbahçe'de iki yıldızdan büyük hırs! Jose Mourinho'nun gözüne girebilmek için...

Fenerbahçe'de Mourinho önderliğinde Düzce Topuk Yaylası Tesisleri'nde hazırlıklar devam ediyor.

Fenerbahçe'de iki yıldızdan büyük hırs! Jose Mourinho'nun gözüne girebilmek için...

Antrenmanlar esnasında Jose Mourinho'dan öğrencilerine sık sık kritik uyarılar geldiği belirtiliyor.

Fenerbahçe'de iki yıldızdan büyük hırs! Jose Mourinho'nun gözüne girebilmek için...

Portekizli çalıştırıcının disiplinli tavrını antrenmanlar esnasında öğrencilerine gösterdiği ifade ediliyor.

Fenerbahçe'de iki yıldızdan büyük hırs! Jose Mourinho'nun gözüne girebilmek için...

Kanarya'da hazırlıklar sürerken sarı lacivertli takımda iki isim dikkat çekiyor.

Fenerbahçe'de iki yıldızdan büyük hırs! Jose Mourinho'nun gözüne girebilmek için...

Geçtiğimiz sezon sakatlık nedeniyle forma giyemeyen Luan Peres ile Vallecano'dan kiradan dönen Miguel Crespo çalışmalarda son derece istekli gözüküyor.

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