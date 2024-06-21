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Fenerbahçe'de Batshuayi'nin yerine Morata! Transferi Mourinho bitirecek

Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri: Sözleşmesi biten Michy Batshuayi'nin Galatasaray ile anlaşması sonrası forvet arayışlarına hız veren Fenerbahçe, Atletico Madrid'in İspanyol yıldızı Alvaro Morata'yı gündemine aldı. Sarı-lacivertlilerde teknik direktör Jose Mourinho'nun, 31 yaşındaki santrforu ikna etmek için görüşme yapacağı öğrenildi. İşte detaylar... (FB spor haberi)

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 21 Haziran 2024 Cuma 06:50
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Fenerbahçe'de Batshuayi'nin yerine Morata! Transferi Mourinho bitirecek

Fenerbahçe'de Jose Mourinho'nun işbaşı yapmasıyla birlikte transfer çalışmalarına hız verildi.

Fenerbahçe'de Batshuayi'nin yerine Morata! Transferi Mourinho bitirecek

Yeni sezonu zirvede tamamlayacak bir kadro kurmak için kolları sıvayan sarı-lacivertlilerde sözleşmesi biten Michy Batshuayi'nin geleceği merak konusu olmuştu.

Fenerbahçe'de Batshuayi'nin yerine Morata! Transferi Mourinho bitirecek

Son iki sezondur Fenerbahçe formasını terleten Belçikalı golcü, Galatasaray ile anlaşma sağladı.

Fenerbahçe'de Batshuayi'nin yerine Morata! Transferi Mourinho bitirecek

Batshuayi'nin sarı-kırmızılılarla 3 yıllık sözleşme imzalayacağı öğrenildi.

Fenerbahçe'de Batshuayi'nin yerine Morata! Transferi Mourinho bitirecek

Tecrübeli golcünün yıllık 3 milyon Euro maaş ve 3 milyon Euro da imza parası alacağı belirtildi.

Fenerbahçe'de Batshuayi'nin yerine Morata! Transferi Mourinho bitirecek

Michy Batshuayi'nin Galatasaray'a gitmesinin ardından santrfor arayışlarını hızlandıran Fenerbahçe, listesinin ilk sıralarında yer alan Alvaro Morata için gaza bastı...

Fenerbahçe'de Batshuayi'nin yerine Morata! Transferi Mourinho bitirecek

Atletico Madrid, satış listesine koyduğu İspanyol golcü için 15 milyon Euro bonservis bedeli talep ediyor. Kulüpler arasında görüşmeler sürüyor.

Fenerbahçe'de Batshuayi'nin yerine Morata! Transferi Mourinho bitirecek

Atletico tarafının Fenerbahçe'yle büyük oranda anlaşmaya vardığı da İspanya'dan gelen iddialar arasında...

Fenerbahçe'de Batshuayi'nin yerine Morata! Transferi Mourinho bitirecek

Alvaro Morata, milli takım kampında yaptığı açıklamada; İspanya'dan ayrılıp kariyerine başka ülkede devam edebileceğinin sinyallerini vermişti.

Fenerbahçe'de Batshuayi'nin yerine Morata! Transferi Mourinho bitirecek

İspanyol basını, golcü futbolcunun İtalya'ya geri dönmek istediğini duyurdu ve Morata'nın planlarının arasında Türkiye olmadığının altını çizdi.

Fenerbahçe'de Batshuayi'nin yerine Morata! Transferi Mourinho bitirecek

Fenerbahçe yönetimi ise burada Jose Mourinho'yu devreye soktu.

Fenerbahçe'de Batshuayi'nin yerine Morata! Transferi Mourinho bitirecek

İspanyol golcüyü, Portekizli teknik adam ikna etmeye çalışacak.

Fenerbahçe'de Batshuayi'nin yerine Morata! Transferi Mourinho bitirecek

Alvaro Morata, geride bıraktığımız sezon Atletico Madrid formasıyla 48 maça çıktı.

Fenerbahçe'de Batshuayi'nin yerine Morata! Transferi Mourinho bitirecek

İspanyol forvet, 21 gol ve 5 asistlik bir performans sergiledi.

Fenerbahçe'de Batshuayi'nin yerine Morata! Transferi Mourinho bitirecek

Morata'nın kulübüyle olan sözleşmesi 2026 yılına kadar devam ediyor.

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