Fenerbahçe'de Batshuayi'nin yerine Morata! Transferi Mourinho bitirecek
Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri: Sözleşmesi biten Michy Batshuayi'nin Galatasaray ile anlaşması sonrası forvet arayışlarına hız veren Fenerbahçe, Atletico Madrid'in İspanyol yıldızı Alvaro Morata'yı gündemine aldı. Sarı-lacivertlilerde teknik direktör Jose Mourinho'nun, 31 yaşındaki santrforu ikna etmek için görüşme yapacağı öğrenildi. İşte detaylar... (FB spor haberi)
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Batshuayi'nin sarı-kırmızılılarla 3 yıllık sözleşme imzalayacağı öğrenildi.
Tecrübeli golcünün yıllık 3 milyon Euro maaş ve 3 milyon Euro da imza parası alacağı belirtildi.
Michy Batshuayi'nin Galatasaray'a gitmesinin ardından santrfor arayışlarını hızlandıran Fenerbahçe, listesinin ilk sıralarında yer alan Alvaro Morata için gaza bastı...
Atletico Madrid, satış listesine koyduğu İspanyol golcü için 15 milyon Euro bonservis bedeli talep ediyor. Kulüpler arasında görüşmeler sürüyor.
Atletico tarafının Fenerbahçe'yle büyük oranda anlaşmaya vardığı da İspanya'dan gelen iddialar arasında...
Alvaro Morata, milli takım kampında yaptığı açıklamada; İspanya'dan ayrılıp kariyerine başka ülkede devam edebileceğinin sinyallerini vermişti.
İspanyol basını, golcü futbolcunun İtalya'ya geri dönmek istediğini duyurdu ve Morata'nın planlarının arasında Türkiye olmadığının altını çizdi.
Fenerbahçe yönetimi ise burada Jose Mourinho'yu devreye soktu.
İspanyol golcüyü, Portekizli teknik adam ikna etmeye çalışacak.
Alvaro Morata, geride bıraktığımız sezon Atletico Madrid formasıyla 48 maça çıktı.
İspanyol forvet, 21 gol ve 5 asistlik bir performans sergiledi.
Morata'nın kulübüyle olan sözleşmesi 2026 yılına kadar devam ediyor.
31 yaşındaki forvetin güncel piyasa değeriyse 16 milyon Euro.
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