Haberler Fenerbahçe 12 milyon euro zarar

12 milyon euro zarar

Fenerbahçe yönetim kurlu üyesi Erol Bilecik, gelir gider tablosunu açıkladı: "Gelir ve giderlerimiz arasındaki fark 34 milyon euro'luk bir artı vermiş durumda. Yalnız finansman giderleri, 42 milyon'luk finansman gideri, vergi ödemeleri ile sadece 12 milyon euro'luk bir zarar yazdığımızı görüyoruz. 612 milyon euro'luk bir borç alınan süreçte denk bir bütçe oluşturmayı başarabildik."

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 09 Haziran 2024 Pazar 06:50
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12 milyon euro zarar
Fenerbahçe yönetim kurlu üyesi Erol Bilecik, gelir gider tablosunu açıkladı: "Gelir ve giderlerimiz arasındaki fark 34 milyon euro'luk bir artı vermiş durumda. Yalnız finansman giderleri, 42 milyon'luk finansman gideri, vergi ödemeleri ile sadece 12 milyon euro'luk bir zarar yazdığımızı görüyoruz. 612 milyon euro'luk bir borç alınan süreçte denk bir bütçe oluşturmayı başarabildik."
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