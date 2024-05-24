Fenerbahçe'den TFF'ye Kerem Aktürkoğlu başvurusu!

Galatasaray ile Fenerbahçe arasında oynanan derbiyle ilgili yeni gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. Sarı-lacivertlilerin 1-0 kazandığı müsabaka sonrası ortaya çıkan görüntüler gündem oldu.

Fenerbahçe Kulübü, Galatasaraylı futbolcu Kerem Aktürkoğlu'nun Profesyonel Disiplin Kurulu'na (PFDK) sevk edilmesi için harekete geçti.

Sarı-lacivertliler, 25 yaşındaki futbolcunun derbi sonrası görüntülerini TFF'ye taşıma kararı aldı.

A Spor'un haberine göre; Maç sonu görüntülerini inceleyen Fenerbahçe hukuk ekibi, TFF'ye başvuru yapacak.