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Fenerbahçe'den TFF'ye Kerem Aktürkoğlu başvurusu!

Fenerbahçe Kulübü, TFF'ye Kerem Aktürkoğlu başvurusu yapma kararı aldı. A Spor'un haberine göre; Maç sonu görüntülerini inceleyen hukuk ekibi, TFF'ye başvuru yapacak.

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 24 Mayıs 2024 Cuma 16:32 Güncelleme Tarihi: 24 Mayıs 2024 Cuma 16:45
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Fenerbahçe'den TFF'ye Kerem Aktürkoğlu başvurusu!

Galatasaray ile Fenerbahçe arasında oynanan derbiyle ilgili yeni gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. Sarı-lacivertlilerin 1-0 kazandığı müsabaka sonrası ortaya çıkan görüntüler gündem oldu.

Fenerbahçe Kulübü, Galatasaraylı futbolcu Kerem Aktürkoğlu'nun Profesyonel Disiplin Kurulu'na (PFDK) sevk edilmesi için harekete geçti.

Sarı-lacivertliler, 25 yaşındaki futbolcunun derbi sonrası görüntülerini TFF'ye taşıma kararı aldı.

A Spor'un haberine göre; Maç sonu görüntülerini inceleyen Fenerbahçe hukuk ekibi, TFF'ye başvuru yapacak.

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