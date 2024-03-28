Fenerbahçe La Liga'da yer alabilecek mi? Resmen açıkladılar

Bazı haber kaynaklarda Fenerbahçe'nin Jupiler Ligi, Eredivisie, Ligue 1 ve La Liga'ya başvurmayı düşündüğü ifade edildi.

Akşam'ın Marca Gazetesi'nden derlediği habere göre ise, Fenerbahçe'nin La Liga'da yer alıp almayacağı belli oldu.