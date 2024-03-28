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Fenerbahçe La Liga'da yer alabilecek mi? Resmen açıkladılar

Son dakika Fenerbahçe haberleri: 2 Nisan Salı günü Olağanüstü Genel Kurul'a gidecek olan Fenerbahçe'nin Süper Lig'de ayrılarak Avrupa'nın 5 büyük liginden birine geçeceği iddia edilmişti. İspanyol basını, sarı-lacivertlilerin La Liga'ya katılma ihtimaliyle ilgili gerçeği açıkladı. İşte detaylar... (FB spor haberi)

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 28 Mart 2024 Perşembe 11:44
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Fenerbahçe La Liga'da yer alabilecek mi? Resmen açıkladılar

Trabzonspor - Fenerbahçe maçında yaşanan olaylar sonrası sarı lacivertlilerin ligden çekilip, başka ligde yarışma ihtimali için İspanyol basınından değerlendirme geldi.

Fenerbahçe La Liga'da yer alabilecek mi? Resmen açıkladılar

Süper Lig'in 30. haftasında Fenerbahçe deplasmanda Trabzonspor'u 3-2 yendi. Maçın ardından yaşanan olaylar dünya futboluna damga vurdu.

Fenerbahçe La Liga'da yer alabilecek mi? Resmen açıkladılar

Fenerbahçe'de genel kurul kararı alındı ve kurulda ligden çekilme dahil alınabilecek aksiyonların değerlendirilebileceği açıklandı.

Fenerbahçe La Liga'da yer alabilecek mi? Resmen açıkladılar

Bazı haber kaynaklarda Fenerbahçe'nin Jupiler Ligi, Eredivisie, Ligue 1 ve La Liga'ya başvurmayı düşündüğü ifade edildi.

Fenerbahçe La Liga'da yer alabilecek mi? Resmen açıkladılar

Akşam'ın Marca Gazetesi'nden derlediği habere göre ise, Fenerbahçe'nin La Liga'da yer alıp almayacağı belli oldu.

Fenerbahçe La Liga'da yer alabilecek mi? Resmen açıkladılar

Haberde, 'İspanya yasalarına göre ülke dışından herhangi bir takım ulusal ve yerel liglerde boy gösteremez' ifadeleri kullanıldı.

Fenerbahçe La Liga'da yer alabilecek mi? Resmen açıkladılar

Ancak bir ülkenin bu yasanın dışında tutulduğu kaydedildi. Yasalara göre Andorra kulüplerinin, İspanya liglerinde yer alabileceği bildirildi.

Fenerbahçe La Liga'da yer alabilecek mi? Resmen açıkladılar

KATALONYA BAĞIMSIZ OLURSA NE OLUR?

Dünyanın en ünlü Katalan kulübü Barcelona, Katalonya bağımsız olmadığı için La Liga'da yarışabiliyor.

Fenerbahçe La Liga'da yer alabilecek mi? Resmen açıkladılar

Ancak Katalonya'nın bağımsızlığını ilan etmesi sonrası yeni gelişmeler olabilir.

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