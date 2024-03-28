Fenerbahçe La Liga'da yer alabilecek mi? Resmen açıkladılar
Son dakika Fenerbahçe haberleri: 2 Nisan Salı günü Olağanüstü Genel Kurul'a gidecek olan Fenerbahçe'nin Süper Lig'de ayrılarak Avrupa'nın 5 büyük liginden birine geçeceği iddia edilmişti. İspanyol basını, sarı-lacivertlilerin La Liga'ya katılma ihtimaliyle ilgili gerçeği açıkladı. İşte detaylar... (FB spor haberi)
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Bazı haber kaynaklarda Fenerbahçe'nin Jupiler Ligi, Eredivisie, Ligue 1 ve La Liga'ya başvurmayı düşündüğü ifade edildi.
Akşam'ın Marca Gazetesi'nden derlediği habere göre ise, Fenerbahçe'nin La Liga'da yer alıp almayacağı belli oldu.
Haberde, 'İspanya yasalarına göre ülke dışından herhangi bir takım ulusal ve yerel liglerde boy gösteremez' ifadeleri kullanıldı.
Ancak bir ülkenin bu yasanın dışında tutulduğu kaydedildi. Yasalara göre Andorra kulüplerinin, İspanya liglerinde yer alabileceği bildirildi.
KATALONYA BAĞIMSIZ OLURSA NE OLUR?
Dünyanın en ünlü Katalan kulübü Barcelona, Katalonya bağımsız olmadığı için La Liga'da yarışabiliyor.
Ancak Katalonya'nın bağımsızlığını ilan etmesi sonrası yeni gelişmeler olabilir.
La Liga Başkanı Javier Tebas, 2017 yılında Katalonya'nın bağımsızlığını ilan etmesi halinde Barcelona'nın La Liga'da yer almayacağını açıkladı.
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