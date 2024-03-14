FENERBAHÇE HABERLERİ - İsmail Yüksek'e sürpriz talip! Manchester'ı istiyordu ama...
Son dakika Fenerbahçe haberleri... Trendyol Süper Lig'de zirve mücadelesi veren Fenerbahçe'nin bu sezon dikkat çeken isimlerinden olan, genç futbolcu İsmail Yüksek'e sürpriz bir talip çıktı. Manchester United forması giymek istediğini açıklayan genç yıldıza, bir başka İngiliz takımı talip oldu. (FB spor haberleri)
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Haber detayında, İsmail'in geçtiğimiz günlerde hayalindeki takımın Manchester United olduğunu açıkladığına da yer verilirken, Tottenham'ın Türk yıldız için ManU ile rekabete gireceği belirtildi.
25 yaşındaki futbolcuyla Aston Villa ve Newcastle United'ın da ilgilendiği iddia edilirken, İsmail için "Savunma odaklı, derin bir orta saha oyuncusu olan Yüksek, Fenerbahçe'nin Süper Lig'deki şampiyonluk mücadelesinin arkasındaki itici güçlerden biri oldu." yorumu yapıldı.
İsmail Yüksek'in sarı lacivertli takımla 2027 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor. Bu sezon 40 maça çıkan orta saha oyuncusu 1 gol, 5 asistlik skor katkısı sağladı.
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