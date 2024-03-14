FENERBAHÇE HABERLERİ - İsmail Yüksek'e sürpriz talip! Manchester'ı istiyordu ama...

Haber detayında, İsmail'in geçtiğimiz günlerde hayalindeki takımın Manchester United olduğunu açıkladığına da yer verilirken, Tottenham'ın Türk yıldız için ManU ile rekabete gireceği belirtildi.

25 yaşındaki futbolcuyla Aston Villa ve Newcastle United'ın da ilgilendiği iddia edilirken, İsmail için "Savunma odaklı, derin bir orta saha oyuncusu olan Yüksek, Fenerbahçe'nin Süper Lig'deki şampiyonluk mücadelesinin arkasındaki itici güçlerden biri oldu." yorumu yapıldı.