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FENERBAHÇE HABERLERİ - İsmail Yüksek'e sürpriz talip! Manchester'ı istiyordu ama...

Son dakika Fenerbahçe haberleri... Trendyol Süper Lig'de zirve mücadelesi veren Fenerbahçe'nin bu sezon dikkat çeken isimlerinden olan, genç futbolcu İsmail Yüksek'e sürpriz bir talip çıktı. Manchester United forması giymek istediğini açıklayan genç yıldıza, bir başka İngiliz takımı talip oldu. (FB spor haberleri)

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 14 Mart 2024 Perşembe 16:12
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FENERBAHÇE HABERLERİ - İsmail Yüksek'e sürpriz talip! Manchester'ı istiyordu ama...

Fenerbahçe'nin orta saha oyuncusu İsmail Yüksek ile İngiltere'nin Tottenham kulübünün ilgilendiği öne sürüldü.

FENERBAHÇE HABERLERİ - İsmail Yüksek'e sürpriz talip! Manchester'ı istiyordu ama...

NTV Spor'un Team Talk'tan aktardığı habere göre; İngiliz takımının teknik direktörü Ange Postecoglou, son haftalarda ilk 11'de yer vermediği Pierre Emile Hojbjerg'i gelecek sezonun kadrosunda düşünmüyor.

FENERBAHÇE HABERLERİ - İsmail Yüksek'e sürpriz talip! Manchester'ı istiyordu ama...

Danimarkalı ön liberonun yerine düşünülen ismin ise Fenerbahçe'nin başarılı oyuncusu İsmail Yüksek olduğu ileri sürüldü.

FENERBAHÇE HABERLERİ - İsmail Yüksek'e sürpriz talip! Manchester'ı istiyordu ama...

Haber detayında, İsmail'in geçtiğimiz günlerde hayalindeki takımın Manchester United olduğunu açıkladığına da yer verilirken, Tottenham'ın Türk yıldız için ManU ile rekabete gireceği belirtildi.

FENERBAHÇE HABERLERİ - İsmail Yüksek'e sürpriz talip! Manchester'ı istiyordu ama...

25 yaşındaki futbolcuyla Aston Villa ve Newcastle United'ın da ilgilendiği iddia edilirken, İsmail için "Savunma odaklı, derin bir orta saha oyuncusu olan Yüksek, Fenerbahçe'nin Süper Lig'deki şampiyonluk mücadelesinin arkasındaki itici güçlerden biri oldu." yorumu yapıldı.

FENERBAHÇE HABERLERİ - İsmail Yüksek'e sürpriz talip! Manchester'ı istiyordu ama...

İsmail Yüksek'in sarı lacivertli takımla 2027 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor. Bu sezon 40 maça çıkan orta saha oyuncusu 1 gol, 5 asistlik skor katkısı sağladı.

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