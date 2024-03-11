Ömer Üründül Fenerbahçe - Pendikspor maçını yorumladı
Son dakika Fenerbahçe haberleri... Trendyol Süper Lig'in 29. haftasında Fenerbahçe sahasında ağırladığı Siltaş Yapı Pendikspor'u 4-1 yenerek 3 puanı hanesine yazdırdı. Sabah Gazetesi yazarı Ömer Üründül de bu mücadeleyi yorumlarken dikkat çeken ifadeler kullandı. İşte o yazı... (FB spor haberleri)
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2. yarıda baskı arttı ama kaleyi tutan ilk şut 57. dakikada geldi. Ve bu arada sinirden o dakikaya kadar hiç olumlu bir şey yapmayan Mert Hakan'ın golü yetişti. Pendik 10 kişi kalınca son dakikalarda tartışmalı bir penaltıya yenik düştü.
Fenerbahçe'de işler iyi gitmiyor. Belçika'da alınan mükemmel netice o geceye bağlı ekstra bir olaydı. Kilit yıldızlarda fiziki düşüş devam ediyor. İsmail oynamayınca geri 4'lüde çıkanlar da girenler de kuvvetliydi. Krunic de biraz kıpırdadı.
Pendik elinden geleni yaptı ama ikinci yarı sayısal eksikliğe düşünce çözüldüler. Uzun süre sonra görev alan stoper Murat Akça'nın performansı takdire layıktı.
Fenerbahçe ve Galatasaray'ın bilhassa iç saha maçlarında sinir bozucu bir hakem eyyamı var. Dün gece de böyle oldu. Bir de bu felakete VAR eyyamı da girdi, hayali bir penaltı verdirtti. Görüşüm şu; eğer bir hakem, oyuncu 10-15 kere üstüne geldiği halde sadece kafasını çeviriyorsa ondan hakem olmaz.
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