Ömer Üründül Fenerbahçe - Pendikspor maçını yorumladı

2. yarıda baskı arttı ama kaleyi tutan ilk şut 57. dakikada geldi. Ve bu arada sinirden o dakikaya kadar hiç olumlu bir şey yapmayan Mert Hakan'ın golü yetişti. Pendik 10 kişi kalınca son dakikalarda tartışmalı bir penaltıya yenik düştü.