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Fenerbahçe'nin Union Saint-Gilloise maçı kamp kadrosu belli oldu!

Temsilcimiz Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Konferans Ligi son 16 turunda Belçika ekibi Union Saint-Gilloise ile deplasmanda karşılaşacağı maçın kamp kadrosu belli oldu. İşte detaylar...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 06 Mart 2024 Çarşamba 12:06 Güncelleme Tarihi: 06 Mart 2024 Çarşamba 12:17
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Fenerbahçe'nin Union Saint-Gilloise maçı kamp kadrosu belli oldu!

Temsilcimiz Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Konferans Ligi son 16 turunda Belçika ekibi Union Saint-Gilloise ile deplasmanda karşılaşacağı maçın kamp kadrosu belli oldu.

O FUTBOLDULAR KADRODA YOK!

Sakatlık: RodrigoBecao, Joshua King, İrfan Can Kahveci

UEFA'ya bildirilmeyenler: Serdar Aziz, Mert Müldür, Serdar Dursun

İŞTE O LİSTE:

Livakovic, İrfan Can, Furkan, Osayi, Çağlar, Bonucci, Djiku, Jayden, Ahmet, Muhammet, Ferdi, Krunic, İsmail, Fred, Zajc, Mert Hakan, Szymanski, Kent, Cengiz, Tadic, Dzeko, Batshuayi, Çağrı

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