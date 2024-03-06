Fenerbahçe'nin Union Saint-Gilloise maçı kamp kadrosu belli oldu!

Temsilcimiz Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Konferans Ligi son 16 turunda Belçika ekibi Union Saint-Gilloise ile deplasmanda karşılaşacağı maçın kamp kadrosu belli oldu.
O FUTBOLDULAR KADRODA YOK!
Sakatlık: RodrigoBecao, Joshua King, İrfan Can Kahveci
UEFA'ya bildirilmeyenler: Serdar Aziz, Mert Müldür, Serdar Dursun
İŞTE O LİSTE:
Livakovic, İrfan Can, Furkan, Osayi, Çağlar, Bonucci, Djiku, Jayden, Ahmet, Muhammet, Ferdi, Krunic, İsmail, Fred, Zajc, Mert Hakan, Szymanski, Kent, Cengiz, Tadic, Dzeko, Batshuayi, Çağrı