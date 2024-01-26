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Fenerbahçe'de MKE Ankaragücü maçı hazırlıkları

Fenerbahçe Futbol Takımı, Trendyol Süper Lig'in 23. haftasında 28 Ocak Pazar günü sahasında MKE Ankaragücü ile yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü. İşte detaylar...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 26 Ocak 2024 Cuma 19:13
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Fenerbahçe'de MKE Ankaragücü maçı hazırlıkları

Fenerbahçe Futbol Takımı, Trendyol Süper Lig'in 23. haftasında 28 Ocak Pazar günü sahasında MKE Ankaragücü ile yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamaya göre Can Bartu Tesisleri'ndeki antrenman, teknik direktör İsmail Kartal yönetiminde gerçekleştirildi.

Koşu, ısınma ve çabukluk hareketleriyle başlayan idmanda 2 gruba ayrılan oyuncular, pas çalışması yaptı. Antrenman taktiksel ve bireysel çalışmalarla noktalandı.

Fenerbahçe, yarın yapacağı antrenmanla MKE Ankaragücü maçı hazırlıklarını tamamlayacak.

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