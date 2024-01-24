RAMS Başakşehir 0-1 Fenerbahçe | MAÇ SONUCU - ÖZET

Fenerbahçe, Süper Lig'de 22. hafta karşılaşmasında deplasmanda RAMS Başakşehir'e konuk oldu. Sarı-lacivertliler zorlu deplasmandan 1-0 galip ayrıldı ve liderliğini sürdürdü.

Sarı-lacivertlilerin golünü 90+4. dakikada penaltıdan Batshuayi kaydetti.

Başakşehir'de Joao Figueiredo 45. dakikada 2. sarı kartın ardından oyundan atıldı.

Bu sonucun ardından Fenerbahçe puanı 57 yaptı. Başakşehir ise 27 puanda kaldı.

Sarı-lacivertliler gelecek hafta Ankaragücü'nü konuk edecek.

DJIKU, MAÇ KADROSUNDA

Gana Milli Takımı'nın Afrika Uluslar Kupası'ndan elenmesi sonrası İstanbul'a dönen Alexander Djiku, Başakşehir müsabakasının kadrosunda yer aldı. Djiku, sarı-lacivertlilerle son olarak Galatasaray maçında forma giyerken, 4 lig maçında takımını yalnız bırakmıştı.

KRUNIC, LİGDE İLK KEZ 11'DE

Sarı-lacivertlilerin yeni transferlerinden Rade Krunic, ligde ilk kez 11'de yer aldı. Ziraat Türkiye Kupası'nda Adanaspor ile oynanan maçta 11'de yer alan Rade Krunic, Samsunspor mücadelesinde 87'de oyuna dahil oldu. Teknik direktör İsmail Kartal, Fred'in yokluğunda Krunic'e görev verdi.

SARI-LACİVERTLİLERDE 8 EKSİK

Fenerbahçe'nin başarılı defans oyuncusu Bright Osayi-Samuel, Afrika Uluslar Kupası maçları nedeniyle Nijerya Milli Takım kadrosunda yer alıyor. Sakatlıkları bulunan Rodrigo Becao, Miha Zajc, Miguel Crespo, Fred ve Leonardo Bonucci'nin yanı sıra Luan Peres kadroda bulunmuyor. Ryan Kent ise teknik ekip kararıyla karşılaşmada yer almadı.

MONTELLA MAÇI TAKİP ETTİ

A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Vincenzo Montella, RAMS Başakşehir-Fenerbahçe müsabakasını yerinde izledi.

Montella'ya yardımcı antrenör Daniele Russo, atletik performans antrenörleri Pierpaolo Polino ve Vural Durmuş ile analiz antrenörü Massimo Crivellaro eşlik etti.