Haberler Fenerbahçe Çağdaş Atan'dan Fenerbahçe maçı sonrası penaltı yorumu!

Çağdaş Atan'dan Fenerbahçe maçı sonrası penaltı yorumu!

Başakşehir'in Fenerbahçe'ye 1-0 olduğu maçın ardından Çağdaş Atan açıklamalarda bulundu. Atan, "Son dakikadaki penaltı oyunun cilvesi, oyunun güzelliği. Fenerbahçe'ye bundan sonraki maçlarında teşekkür ediyorum." dedi.

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 24 Ocak 2024 Çarşamba 22:42
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Çağdaş Atan'dan Fenerbahçe maçı sonrası penaltı yorumu!

RAMS Başakşehir Teknik Direktörü Çağdaş Atan, Fenerbahçe karşısında alınan 1-0'lık mağlubiyetin ardından açıklamalarda bulundu.

İŞTE ATAN'IN SÖZLERİ:

Konuşması zor bir maç aslında bizim için. İlk 20 dakika oyuna çok iyi bir giriş yaptık. Söylenenin, konuşulanın aksine geriden oyun kurarak rakibin arkasına 2-3 kere gittik. Oosterwolde'nin gerçekten aşırı bir süratinin olması, Ferdi'nin hızı geçiş yapmamızı engelledi. Aut başlangıcından çıkışları yaptık aslında. İlk 20'den sonra top kaybı yaptık. Direkt oynamayı da tercih ettik, oyunculara söyledik. Maalesef ilk yarı biterken kırmızı kart gördük. Yapmamamız gereken bir hataydı. İkinci yarıda oyuncularım harika mücadele ettiler, 5-3-1'le bekleyerek alanları kapatmaya çalıştık.

Fenerbahçe ligin en çok gol atan takımı. Kenardan sahaya fresh ve iyi oyuncular gönderdiler. Bazen pozisyon verdik ama müthiş mücadele ettik, 2 pozisyon bulduk. İlk yarıda Piatek'in iyi vuramadığı pozisyon var. Oyunun içinde kalalım diyoruz. Bugün de kalalım. Çok fazla bir şey söyleyelim. İki tane güzide takımımız şampiyonluk yolunda mücadele ediyor. Onlara şampiyonluk yolunda başarılar diliyorum. Ancak, biz de bu ligin bir parçasıyız. Lige renk katmaya, iyi oyun oynamaya çalışıyoruz. Çok değer görmese de farklı formasyonlarla 10-11 haftada iyi oyunlar oynamaya çalışıyoruz.

Bardağın dolu tarafından bakmamız gereken kısım, ilk yarıda rakibe birebir basarak başladık, geriden oyun kurdurmadık. Sonuçta daha sakin kalabilirdik saha içinde. 10 kişi kalmamız, bizi savunma yapmaya itti. Pozisyon yakaladık, pozisyon verdik. Son dakikadaki penaltı oyunun cilvesi, oyunun güzelliği. Fenerbahçe'ye bundan sonraki maçlarında teşekkür ediyorum.

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