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İsmail Kartal'dan Çağlar Söyüncü açıklaması!

Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal, Başakşehir galibiyetinin ardından basın toplantısında dikkat çeken açıklamalarda bulundu. İşte Kartal'ın adı bir süredir Fenerbahçe ile anılan Çağlar Söyüncü hakkındaki sözleri... FB SPOR HABERLERİ

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 24 Ocak 2024 Çarşamba 23:59
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İsmail Kartal'dan Çağlar Söyüncü açıklaması!

Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal, Başakşehir galibiyetinin ardından konuştu.

İŞTE KARTAL'IN SÖZLERİ:

"ÇAĞLAR İLE İLGİLİ BİR DÜŞÜNCEMİZ YOK"

Fred ile ilgili sakatlık sonrası, maç maç rakibe göre değerlendirmek istiyoruz. Crespo ve Miha da takımla çalışmalara başlıyor.

Çağlar ile ilgili bir düşüncemiz yok. Rakibe göre çalışıyoruz. İlk devre Ferdi atağa çıkacak Deniz Türüç elini koyuyor faul yapıyor.

Hakemler gözünün önünde oluyor, bunun karşılığı sarı kart.

Eğer hakem bunu vereseydi ilk devre, rakiplerinin biraz daha kontrollü olmasını sağlayabilecekti.

Kart verilmediği için maç gerildi. Hem rakip takım oyuncularına hem bizim oyuncularımıza sarı kart vererek dengelemek istedi" diye konuştu.

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