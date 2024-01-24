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Emirhan İlkhan: Bu ligin figüranı değiliz

Rams Başakşehir'de Emirhan İlkhan, 1-0 kaybettikleri Fenerbahçe maçının ardından açıklamalarda bulundu. İşte Emirhan'ın açıklamaları...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 24 Ocak 2024 Çarşamba 22:49
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Emirhan İlkhan: Bu ligin figüranı değiliz

RAMS Başakşehir, Trendyol Süper Lig'in 22. haftasında sahasında Fenerbahçe'ye 1-0 mağlup oldu.

İstanbul ekibinin genç oyuncusu Emirhan İlkhan, karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulundu.

Emirhan'ın açıklamaları şu şekilde:

"90 dakika iyi mücadele ettik. Olmadık bir kırmızı kart gördük. Ondan sonraki süreç çok zorlaştı. Fenerbahçe'ye karşı 10 kişi mücadele etmek zor. Elimizden geleni yaptık. Penaltı mı, değil mi görmedim. Şanssız bir penaltıyla 1-0 mağlup olduk. Büyük takımlara penaltı çalmak daha kolay. Biz de bu ligin figüranı değiliz. 90 dakika mücadele ettik. Sonuç 1-0 ile tecelli oldu. Konyaspor maçından 3 puanla ayrılacağız."

Emirhan İlkhan: "Fiziksel olarak hazır bir takımız. Hocamızın verdiği taktikle savunmayı 5'ledik, kanalları kapattık. Fenerbahçe illaki pozisyonlar bulacaktı, buldular da... İyi bir savunma performansıyla penaltıya kadar gol yemedik. Penaltı olmasa belki yine gol yemeyecektik ve 1 puan alacaktık. Üzgünüz."

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