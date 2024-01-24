Selahattin Baki'den Deniz Türüç yorumu! "Yazıklar olsun"

Fenerbahçe, Süper Lig'de 22. hafta karşılaşmasında RAMS Başakşehir'i 1-0 mağlup etti.

Maçın ardından sarı-lacivertlilerde yönetim kurulu üyesi Selahattin Baki'den Deniz Türüç hakkında dikkat çeken açıklamalar geldi.

İŞTE BAKİ'NİN SÖZLERİ:

Dakikalar geçtikçe ciddi anlamda sahanın gerginleşmesine rağmen önce muhteşem deplasman tribünü maçtan kopmadı, takım sakinliğini korumayı başardı, hocamız da öyle... Son derece cömert pozisyonlar harcamamıza, maçı strese sokmamıza rağmen, yüzde 100 haklı bir penaltı pozisyonuyla 3 puanı zor da olsa almayı bildik. Şampiyonluk yürüyüşümüze devam ediyoruz.

Bu kadar bariz, net penaltı pozisyonu bu kadar barizken, gerek Çağdaş Hoca'nın ve tüm Başakşehirli oyuncuların bu kadar agresif, sert tepki göstermelerini anlayamadık. Türkiye'de bu algı işleri nasıl yürüyor biliyoruz. Bu penaltıyla ilgili algılar başladı. 15 dakika erkene götürmek isterim. Batshuayi'nin pozisyonu var. Başakşehirli oyuncu net penaltı yaptırdı. Haydi maçın dinamik temposu içinde hakem gözden kaçırmış olabilir. VAR nasıl çağırmaz! VAR hakemi açıklandığı zaman az da olsa camia refleksimizi gösterdik. Endişelerimizde ne kadar haklı olduğumuzu gördük. 90. dakika durumu kurtarmasak belki de büyük bir darbe yiyecektik.

Deniz Türüç'e yazıklar olsun. Fenerbahçe taraftarı yaptıklarını not etmiştir.

BAKİ'DEN G.SARAY'A GÖNDERME

Son maç 2 puan kaybettik, Galatasaray kazandığı için onlar birkaç gün açıklama yapmazlar. Keşke bu psikolojik savaşlara gerek kalmasa. Ben çok dikkate almıyorum. Onlar öne geçtikleri veya öne geçecek gibi bir pozisyon aldıklarında algıya başlarlar, biraz geridelerse dostluk ve kardeşlik.