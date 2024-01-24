Haberler Fenerbahçe Selahattin Baki'den Deniz Türüç yorumu! "Yazıklar olsun"

Selahattin Baki'den Deniz Türüç yorumu! "Yazıklar olsun"

Son dakika spor haberleri: Fenerbahçe yönetim kurulu üyesi Selahattin Baki'den maçın ardından Deniz Türüç açıklaması geldi. İşte Baki'nin o sözleri... FB SPOR HABERLERİ

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 24 Ocak 2024 Çarşamba 22:45 Güncelleme Tarihi: 24 Ocak 2024 Çarşamba 23:00
Son dakika Fenerbahçe haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Selahattin Baki'den Deniz Türüç yorumu! "Yazıklar olsun"

Fenerbahçe, Süper Lig'de 22. hafta karşılaşmasında RAMS Başakşehir'i 1-0 mağlup etti.

Maçın ardından sarı-lacivertlilerde yönetim kurulu üyesi Selahattin Baki'den Deniz Türüç hakkında dikkat çeken açıklamalar geldi.

İŞTE BAKİ'NİN SÖZLERİ:

Dakikalar geçtikçe ciddi anlamda sahanın gerginleşmesine rağmen önce muhteşem deplasman tribünü maçtan kopmadı, takım sakinliğini korumayı başardı, hocamız da öyle... Son derece cömert pozisyonlar harcamamıza, maçı strese sokmamıza rağmen, yüzde 100 haklı bir penaltı pozisyonuyla 3 puanı zor da olsa almayı bildik. Şampiyonluk yürüyüşümüze devam ediyoruz.

Bu kadar bariz, net penaltı pozisyonu bu kadar barizken, gerek Çağdaş Hoca'nın ve tüm Başakşehirli oyuncuların bu kadar agresif, sert tepki göstermelerini anlayamadık. Türkiye'de bu algı işleri nasıl yürüyor biliyoruz. Bu penaltıyla ilgili algılar başladı. 15 dakika erkene götürmek isterim. Batshuayi'nin pozisyonu var. Başakşehirli oyuncu net penaltı yaptırdı. Haydi maçın dinamik temposu içinde hakem gözden kaçırmış olabilir. VAR nasıl çağırmaz! VAR hakemi açıklandığı zaman az da olsa camia refleksimizi gösterdik. Endişelerimizde ne kadar haklı olduğumuzu gördük. 90. dakika durumu kurtarmasak belki de büyük bir darbe yiyecektik.

Deniz Türüç'e yazıklar olsun. Fenerbahçe taraftarı yaptıklarını not etmiştir.

BAKİ'DEN G.SARAY'A GÖNDERME

Son maç 2 puan kaybettik, Galatasaray kazandığı için onlar birkaç gün açıklama yapmazlar. Keşke bu psikolojik savaşlara gerek kalmasa. Ben çok dikkate almıyorum. Onlar öne geçtikleri veya öne geçecek gibi bir pozisyon aldıklarında algıya başlarlar, biraz geridelerse dostluk ve kardeşlik.

DİĞER
Kızılcık Şerbeti'nin Nilay'ı Feyza Civelek'in paylaşımında annesini gören şaştı kaldı! Meğer kendisinden ünlüymüş!
Başkan Erdoğan'dan İran'la 'işbirliği' vurgusu! Türkiye-İran İş Forumu’nda kritik açıklamalar: Yeni sınır kapıları gündemimizde
Eski Barçalı Cimbom'a geliyor
İşte Süper Lig'de güncel puan durumu!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
"Bu ligin figüranı değiliz!"
Çağdaş Atan'dan penaltı yorumu!
Recep ayında KAÇ GÜN oruç tutulur?
💥Çılgın Sayısal Loto çekildi! (24 Ocak)
Açık Lise (AÖL) sınav ders geçme notu kaç?
5
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
"Bu ligin figüranı değiliz!" "Bu ligin figüranı değiliz!" 22:49
Baki'den Deniz Türüç yorumu! Baki'den Deniz Türüç yorumu! 22:45
Toroğlu'dan yıldız isme sert sözler! "Takımını sattın" Toroğlu'dan yıldız isme sert sözler! "Takımını sattın" 22:43
İşte Süper Lig'de güncel puan durumu! İşte Süper Lig'de güncel puan durumu! 22:03
"Sevgi ve aşkla katkı sağlamak istiyorum" "Sevgi ve aşkla katkı sağlamak istiyorum" 22:23
Fenerbahçe penaltı kazandı! Fenerbahçe penaltı kazandı! 22:25
Daha Eski
"Hocamız isterse orta sahada oynarım" "Hocamız isterse orta sahada oynarım" 22:27
İsmail Kartal'dan Bonucci açıklaması! İsmail Kartal'dan Bonucci açıklaması! 22:37
Çağdaş Atan'dan penaltı yorumu! Çağdaş Atan'dan penaltı yorumu! 22:41
Kartal'dan hakeme büyük tepki! Kartal'dan hakeme büyük tepki! 20:30
Oosterwolde'den F.Bahçe'ye kötü haber! Oosterwolde'den F.Bahçe'ye kötü haber! 20:36
Başakşehir 10 kişi kaldı! Başakşehir 10 kişi kaldı! 20:54