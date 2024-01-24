İsmail Kartal'dan Bonucci açıklaması! Son durumu ne?

Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 22. haftasında Rams Başakşehir'i Michy Batshuayi'nin 90+4. dakikada attığı penaltı golüyle 1-0 mağlup etti.

Sarı-lacivertlilerde teknik direktör İsmail Kartal, karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulundu.

İşte o açıklamalar...

"Başakşehir son haftalarda iyi oynayan bir takımdı, biz de güçlü oyunumuzu ortaya koyduğumuzda herkesi yenebileceğimizi gösterdik. 71 kez rakip ceza sahasında topla buluşmuşuz, bu üst düzey bir rekordur herhalde. Rakip 10 kişi kaldıktan sonra tabii ki daha baskın oynadık, oyunu başından sonuna dek domine eden bir Fenerbahçe vardı. 1-0 kazanabildik ama daha farklı da kazanabilirdik. Rakibe neredeyse pozisyon vermedik. Böylesine maçlar stresli olur. Kazandığımız için mutluyum."

"Bonucci'nin çok önemli bir şeyi yok. Tedbir amacıyla kadroya almadım."