Ferdi Kadıoğlu: Hocamız isterse orta sahada oynarım

Trendyol Süper Lig'in 22. haftasında lider Fenerbahçe, RAMS Başakşehir deplasmanına konuk oldu. Sarı-lacivertliler, Başakşehir Fatih Terim Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi uzatma dakikalarında bulduğu penaltı golüyle 1-0 kazanarak 3 puanın sahibi oldu.

Sarı-lacivertlilerin yıldız futbolcusu Ferdi Kadıoğlu, karşılaşma sonrası RAMS Başakşehir maçını yayıncı kuruluşa değerlendirdi. Milli oyuncu, "Son maçta gereksiz puan kaybettik. Bu maçta kaç pozisyonu değerlendiremek, sayamadım bile. Gol bir türlü gelemedi. Son dakikada attığımız golle kazandık. Önemli bir 3 puandı. Çok mutluyum. Takımızda çok fazla iyi orta saha var. Şu anda benim orta saha oynamam gerekli değil. Hocamız isterse oynarım ama takımdaki arkadaşlarımın orta saha oynama zamanı." ifadelerini kullandı.