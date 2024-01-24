Haberler Fenerbahçe Michy Batshuayi: Sevgi ve aşkla katkı sağlamak istiyorum

Michy Batshuayi: Sevgi ve aşkla katkı sağlamak istiyorum

Trendyol Süper Lig'in 22. haftasında deplasmanda RAMS Başakşehir'i uzatma dakikalarında bulduğu penaltı golüyle mağlup eden Fenerbahçe'de golün sahibi Michy Batshuayi, mücadele sonrası açıklamalarda bulundu.

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 24 Ocak 2024 Çarşamba 22:23
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Michy Batshuayi: Sevgi ve aşkla katkı sağlamak istiyorum

Trendyol Süper Lig'in 22. haftasında Fenerbahçe, deplasmanda RAMS Başakşehir'i 90+4. dakikada bulduğu penaltı golüyle 1-0 mağlup ederek 3 puanın sahibi oldu.

Sarı-lacivertlilere galibiyeti getiren golü atan Michy Batshuayi, mücadele sonrası yayıncı kuruluşa açıklamalarda bulundu. Belçikalı forvet, "Çok ama çok önemli 3 puan aldık. Daha iyi bir performans ortaya koyabilirdik. Bazı maçlar kolay bazıları ise zorlu geçer. Takım olarak birlikte kalabilmek önemliydi. Birlikte kalırsak çok fazla kupa kazanabiliriz. Takım arkadaşlarım, hocam, taraftarlarımız, camiamız beni motive ediyor. Ben de öz güvenli bir şekilde, sevgi ve aşkla Fenerbahçe'ye katkı sağlamak istiyorum." ifadelerini kullandı.

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