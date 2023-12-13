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TRANSFER HABERİ: Fenerbahçe'ye Alman tankı! Menajeriyle görüşülecek

Son dakika spor haberi: Ara transfer döneminde mutlak bir stoper takviyesi yapmak isteyen Fenerbahçe rotasını İngiltere Premier Lig'e çevirdi. Çağlar Söyüncü ile yapılan görüşmelerin zora girmesi nedeniyle başka arayışlara giren sarı-lacivertliler, aradığı ismi West Ham'da buldu. Almanya Milli Takımı'nda forma giyen o yıldızı kadrosuna katmak isteyen yönetim, menajeriyle temasa geçecek. İşte flaş gelişmelerin detayları...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 13 Aralık 2023 Çarşamba 06:50
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TRANSFER HABERİ: Fenerbahçe'ye Alman tankı! Menajeriyle görüşülecek

Fenerbahçe'de ara transfer dönemi için çalışmalar tüm hızıyla sürüyor.

TRANSFER HABERİ: Fenerbahçe'ye Alman tankı! Menajeriyle görüşülecek

Süper Lig ve Avrupa'da başarı kovalayan sarı-lacivertliler, gözünü ocak ayına çevirdi.

TRANSFER HABERİ: Fenerbahçe'ye Alman tankı! Menajeriyle görüşülecek

Teknik direktör İsmail Kartal, transferini istediği mevkileri yönetime iletti.

TRANSFER HABERİ: Fenerbahçe'ye Alman tankı! Menajeriyle görüşülecek

ANA HEDEF STOPER!
Eksik bölgeler için harekete geçen Kanarya'da öncelik stoper mevkisine verildi.

TRANSFER HABERİ: Fenerbahçe'ye Alman tankı! Menajeriyle görüşülecek

Becao'nun sakatlığının devam etmesi nedeniyle o bölgeye nokta atışı bir transfer planlanıyor.

TRANSFER HABERİ: Fenerbahçe'ye Alman tankı! Menajeriyle görüşülecek

Devre arasında savunmaya takviye yapmayı hedefleyen sarı-lacivertlilerin gündemine sürpriz bir isim geldi.

TRANSFER HABERİ: Fenerbahçe'ye Alman tankı! Menajeriyle görüşülecek

Atletico Madrid'te forma giyen milli oyuncu Çağlar Söyüncü'nün transferi zora girince Fenerbahçe başka adaylara yönelmek zorunda kaldı.

TRANSFER HABERİ: Fenerbahçe'ye Alman tankı! Menajeriyle görüşülecek

THILO KEHRER GÜNDEMDE!
Takvim'in haberine göre; Sarı- lacivertlilerin yeni hedefi ise İngiltere Premier Lig ekibi West Ham United'ta forma giyen Thilo Kehrer.

TRANSFER HABERİ: Fenerbahçe'ye Alman tankı! Menajeriyle görüşülecek

2022 yılında West Ham'a imza atan 27 yaşındaki Alman stoperin kulübüyle olan sözleşmesi 2026 yılında sona eriyor.

TRANSFER HABERİ: Fenerbahçe'ye Alman tankı! Menajeriyle görüşülecek

Fenerbahçe yönetiminin Kehrer için harekete geçtiği ve önümüzdeki günlerde menajeriyle temas kurulacağı belirtildi.

TRANSFER HABERİ: Fenerbahçe'ye Alman tankı! Menajeriyle görüşülecek

13 milyon Euro piyasa değeri olan tecrübeli oyuncu tekniği ve hava toplarındaki üstünlüğüyle dikkat çekiyor.

TRANSFER HABERİ: Fenerbahçe'ye Alman tankı! Menajeriyle görüşülecek

27 kez Alman Milli Takımı'nda forma giyen Kehrer için şimdiye kadar 49 milyon Euro bonservis bedeli ödendi.

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