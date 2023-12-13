TRANSFER HABERİ: Fenerbahçe'ye Alman tankı! Menajeriyle görüşülecek
Son dakika spor haberi: Ara transfer döneminde mutlak bir stoper takviyesi yapmak isteyen Fenerbahçe rotasını İngiltere Premier Lig'e çevirdi. Çağlar Söyüncü ile yapılan görüşmelerin zora girmesi nedeniyle başka arayışlara giren sarı-lacivertliler, aradığı ismi West Ham'da buldu. Almanya Milli Takımı'nda forma giyen o yıldızı kadrosuna katmak isteyen yönetim, menajeriyle temasa geçecek. İşte flaş gelişmelerin detayları...
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Süper Lig ve Avrupa'da başarı kovalayan sarı-lacivertliler, gözünü ocak ayına çevirdi.
Teknik direktör İsmail Kartal, transferini istediği mevkileri yönetime iletti.
ANA HEDEF STOPER!
Eksik bölgeler için harekete geçen Kanarya'da öncelik stoper mevkisine verildi.
Becao'nun sakatlığının devam etmesi nedeniyle o bölgeye nokta atışı bir transfer planlanıyor.
Devre arasında savunmaya takviye yapmayı hedefleyen sarı-lacivertlilerin gündemine sürpriz bir isim geldi.
Atletico Madrid'te forma giyen milli oyuncu Çağlar Söyüncü'nün transferi zora girince Fenerbahçe başka adaylara yönelmek zorunda kaldı.
THILO KEHRER GÜNDEMDE!
Takvim'in haberine göre; Sarı- lacivertlilerin yeni hedefi ise İngiltere Premier Lig ekibi West Ham United'ta forma giyen Thilo Kehrer.
Fenerbahçe yönetiminin Kehrer için harekete geçtiği ve önümüzdeki günlerde menajeriyle temas kurulacağı belirtildi.
13 milyon Euro piyasa değeri olan tecrübeli oyuncu tekniği ve hava toplarındaki üstünlüğüyle dikkat çekiyor.
27 kez Alman Milli Takımı'nda forma giyen Kehrer için şimdiye kadar 49 milyon Euro bonservis bedeli ödendi.
Bu sezon 9 karşılaşmada forma giyen Kehrer'in gol ve asisti bulunmuyor.
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