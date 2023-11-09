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Yusuf Akçiçek kimdir? Kaç yaşında?

UEFA Avrupa Konferans Ligi H Grubu 4. hafta mücadelesinde deplasmanda Ludogorets'in konuğu olan Fenerbahçe'de müsakabaya ilk 11'de başlayan Yusuf Akçiçek futbolseverler tarafından merak edilmeye başlandı. Peki Fenerbahçe'nin genç oyuncusu Yusuf Akçiçek kimdir, kaç yaşında? Ayrıntılar haberimizde.

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 09 Kasım 2023 Perşembe 23:29 Güncelleme Tarihi: 09 Kasım 2023 Perşembe 23:47
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Yusuf Akçiçek kimdir? Kaç yaşında?

Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Konferans Ligi 4. haftasında konuk olduğu Ludogorets karşılaşmasında hocası İsmail Kartal'dan ilk 11'de forma şansı bulan Yusuf Akçiçek, 25 Ocak 2006 doğumludur.

Fenerbahçe'nin U-19 takımında forma giymektedir.

17 yaşındaki genç oyuncu sol ayaklı olup, defans mevkisinde oynamaktadır.

Fenerbahçe'nin U-16, U-17, ve U-19 takımlarında forma giyen Yusuf Akçiçek, U-19 takımında 5 maça çıkıp 2 gol atma becerisi gösterdi.

Takıma 1 Temmuz 2023 tarihinde katılan Yusuf Akçiçek'in sarı-lacivertlilerle olan sözleşmesi 30 Haziran 2026'ya kadar devam ediyor.

Fenerbahçe'nin 17 yaşındaki genç futbolcusu Yusuf Akçiçek, bu sezon Konferans Ligi'nde ilk 11 başlayan en genç 2. oyuncu oldu.

Türkiye U-17 ve U-18 takımlarında da forma giyen genç futbolcu bu maçlarda gol ya da asist katkısı üretemedi.

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