Yusuf Akçiçek kimdir? Kaç yaşında?

Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Konferans Ligi 4. haftasında konuk olduğu Ludogorets karşılaşmasında hocası İsmail Kartal'dan ilk 11'de forma şansı bulan Yusuf Akçiçek, 25 Ocak 2006 doğumludur.

Fenerbahçe'nin U-19 takımında forma giymektedir.

17 yaşındaki genç oyuncu sol ayaklı olup, defans mevkisinde oynamaktadır.

Fenerbahçe'nin U-16, U-17, ve U-19 takımlarında forma giyen Yusuf Akçiçek, U-19 takımında 5 maça çıkıp 2 gol atma becerisi gösterdi.

Takıma 1 Temmuz 2023 tarihinde katılan Yusuf Akçiçek'in sarı-lacivertlilerle olan sözleşmesi 30 Haziran 2026'ya kadar devam ediyor.

Fenerbahçe'nin 17 yaşındaki genç futbolcusu Yusuf Akçiçek, bu sezon Konferans Ligi'nde ilk 11 başlayan en genç 2. oyuncu oldu.

Türkiye U-17 ve U-18 takımlarında da forma giyen genç futbolcu bu maçlarda gol ya da asist katkısı üretemedi.