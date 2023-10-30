Fenerbahçe Manchester City'yi yakalamayı başardı

Trendyol Süper Lig'in 10. haftasında Pendikspor'u deplasmanda yenmeyi başaran Fenerbahçe, tüm kulvarlarda 19'da 19'luk galibiyet serisi elde ederek mükemmel çıkışını devam ettirdi.

Geçen sezonki Gaziantep FK (3-0) ve Başakşehir maçlarını kazanarak, üst üste kazanma serisini 21'e çıkaran Sarı- Lacivertli takım, Manchester City'yi (21) yakalayarak Süper Lig ve Avrupa'nın 5 büyük ligindeki en iyi 3. galibiyet serisini tekrarladı.

Sarı-Lacivertlilerin önünde Arda Güler'in formasını giydiği Real Madrid (22) ve Şampiyonlar Ligi'ndeki temsilcimiz Galatasaray'ın rakibi Bayern Münih (23) yer almakta.