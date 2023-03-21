Haberler Fenerbahçe PFDK'dan flaş karar! Fenerbahçe, Galatasaray, Ali Koç, Dursun Özbek ve Jorge Jesus...

PFDK'dan flaş karar! Fenerbahçe, Galatasaray, Ali Koç, Dursun Özbek ve Jorge Jesus...

Türkiye Futbol Federasyonu Hukuk Müşavirliği Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu’na yapılan sevk raporlarını açıkladı. Yapılan açıklamada hem Fenerbahçe hem Galatasaray'a PFDK'ya sevk edildi. Ayrıca Ali Koç, Dursun Özbek ve Jorge Jesus'ta sevk edilenler arasında yer aldı.

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 21 Mart 2023 Salı 23:42 Güncelleme Tarihi: 21 Mart 2023 Salı 23:51
PFDK'dan flaş karar! Fenerbahçe, Galatasaray, Ali Koç, Dursun Özbek ve Jorge Jesus...

Hukuk Müşavirliği'nce 21.03.2023 tarihinde Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na yapılan sevk raporları aşağıda belirtilmiştir.

GALATASARAY A.Ş Kulübü'nün 17.03.2023 tarihinde oynanan ARABAM.COM KONYASPOR-GALATASARAY A.Ş. Spor Toto Süper Lig müsabakasındaki "çirkin ve kötü tezahüratı" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 53. maddesi uyarınca, "saha olayları" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 52. maddesi uyarınca ve "merdiven boşluklarının boş bırakılmaması" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 49. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

GALATASARAY A.Ş. Kulübü'nün 18.03.2023 ve 19.03.2023 tarihlerinde kulüp sosyal medya hesabından yapılan paylaşımlar suretiyle "sportmenliğe aykırı hareket" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 36. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine,

GALATASARAY A.Ş. Kulübü Başkanı DURSUN AYDIN ÖZBEK'in 18.03.2023 ve 19.03.2023 tarihlerinde kulüp sosyal medya hesabından yapılan paylaşımlar suretiyle "sportmenliğe aykırı hareketi" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 36. maddesi uyarınca tedbirsiz olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

BEŞİKTAŞ A.Ş. Kulübü'nün 18.03.2023 tarihinde oynanan BEŞİKTAŞ A.Ş.-İSTANBULSPOR A.Ş Spor Toto Süper Lig müsabakasındaki "çirkin ve kötü tezahüratı" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 53. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine,

BEŞİKTAŞ A.Ş. Kulübü antrenörü BAYRAM KADİR BEKTAŞ'ın aynı müsabakadaki "talimatlara aykırı hareketi" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 46. maddesi ile Akreditasyon Talimatı'nın 7/1-e maddesi uyarınca tedbirsiz olarak PFDK'ya sevkine,

BEŞİKTAŞ A.Ş. Kulübü antrenörü ŞEREF ÇİÇEK'in aynı müsabakadaki "talimatlara aykırı hareketi" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 46. maddesi ile Akreditasyon Talimatı'nın 7/1-e maddesi uyarınca tedbirsiz olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.FENERBAHÇE A.Ş. Kulübü'nün 19.03.2023 tarihinde oynanan CORENDON ALANYASPOR-FENERBAHÇE A.Ş. Spor Toto Süper Lig müsabakasındaki "çirkin ve kötü tezahüratı" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 53. maddesi uyarınca ve kulüp resmi internet sitesinden yayınlanan açıklamalar ile kulüp sosyal medya hesabından yapılan paylaşımlar suretiyle "hakem ve diğer müsabaka görevlileri hakkında açıklamalar" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 38. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine,

FENERBAHÇE A.Ş. Kulübü Başkanı YILDIRIM ALİ KOÇ'un müsabaka devre arası ve sonrasında kulüp sosyal medya hesabından yapılan paylaşımlar suretiyle "hakem ve diğer müsabaka görevlileri hakkında açıklamalar" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 38. maddesi uyarınca tedbirsiz olarak PFDK'ya sevkine,

FENERBAHÇE A.Ş. Kulübü idarecisi BURAK ÇAĞLAN KIZILHAN'ın müsabaka sonrası kulüp resmi internet sitesinde yayınlanan açıklamalarında yer alan "hakem ve diğer müsabaka görevlileri hakkında açıklamalar" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 38. maddesi uyarınca tedbirsiz olarak PFDK'ya sevkine,

FENERBAHÇE A.Ş. Kulübü teknik sorumlusu JORGE FERNANDO PINHEIRO DE JESUS'un aynı müsabakadaki "sportmenliğe aykırı hareketi" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 36. maddesi uyarınca 20.03.2023 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

FENERBAHÇE A.Ş. Kulübü teknik sorumlusu JORGE FERNANDO PINHEIRO DE JESUS'un 16.03.2023 tarihli basın toplantısındaki açıklamaları suretiyle "sportmenliğe aykırı hareketi" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 36. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

DİĞER
Son dakika haberi: Avrupa Arda Güler için ayağa kalktı! 4 dev takım Fenerbahçe'nin kapısını çalacak...
40 yaşını kutlayan Selin Demiratar’ın son hali inanılmaz! Hadise’nin paylaşımında ortaya çıktı! Kenan İmirzalıoğlu’nun partneriydi...
Kanarya'ya Berisha piyangosu!
Arda Güler'den A Milli Takım kampında şık gol!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Fenerbahçe hazırlıklarını sürdürdü
Arda Güler'den A Milli Takım kampında şık gol!
MERKEZ BANKASI FAİZ KARARI AÇIKLANDI MI? | Merkez Bankası Mart 2023 faiz kararı ne zaman, saat kaçta açıklanacak? Beklenti anketi ve tahminler...
Mart ayı FED faiz kararı ne zaman açıklanacak 2023?
İslamiyet'te edep neden önemlidir? | Edepli olmak ne demektir?
1
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
"Sonuna kadar savaştık ama kötü şut kullandık" "Sonuna kadar savaştık ama kötü şut kullandık" 00:15
PFDK'dan G.Saray ve F.Bahçe hakkında flaş karar! PFDK'dan G.Saray ve F.Bahçe hakkında flaş karar! 23:41
F.Bahçe Beko evinde kaybetti! F.Bahçe Beko evinde kaybetti! 22:10
Fenerbahçe hazırlıklarını sürdürdü Fenerbahçe hazırlıklarını sürdürdü 21:41
Dursun Özbek'ten F.Bahçe'ye flaş yanıt! Dursun Özbek'ten F.Bahçe'ye flaş yanıt! 21:40
Arda Güler'den A Milli Takım kampında şık gol! Arda Güler'den A Milli Takım kampında şık gol! 19:44
Daha Eski
Sevilla yeni teknik direktörünü açıkladı! Sevilla yeni teknik direktörünü açıkladı! 19:43
G.Saray'dan F.Bahçe'ye flaş yanıt! G.Saray'dan F.Bahçe'ye flaş yanıt! 19:22
Orkun Kökçü: İyi bir başlangıç yapmak istiyoruz! Orkun Kökçü: İyi bir başlangıç yapmak istiyoruz! 18:54
A Milli Takım'da bir isim daha kadrodan çıkarıldı! A Milli Takım'da bir isim daha kadrodan çıkarıldı! 18:25
F.Bahçe Beko - Olimpia Milano | CANLI F.Bahçe Beko - Olimpia Milano | CANLI 18:14
İbrahimovic'ten Katar'daki Dünya Kupası'na övgüler! İbrahimovic'ten Katar'daki Dünya Kupası'na övgüler! 17:23