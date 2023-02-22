Yöneticilerden Maraş’a ziyaret

Depremin meydana geldiği ilk günden bu yana yardım seferberliği ilan eden F.Bahçe'de yöneticiler de deprem bölgelerine gidip çalışmaları takip ediyor. Sarı-lacivertli kulübün idarecileri Burak Kızılhan, Bekir İrdem, Mustafa Kemal Danabaş ve Ruşen Çetin, Kahramanmaraş Sanayi ve Ticaret Odası'nı ziyaret etti. Kentin gerekleri için bilgi aldılar.
Depreminmeydana geldiği ilk günden bu yana yardım seferberliği ilan eden F.Bahçe'de yöneticiler de deprem bölgelerine gidip çalışmaları takip ediyor. Sarı-lacivertli kulübün idarecileri Burak Kızılhan, Bekir İrdem, Mustafa Kemal Danabaş ve Ruşen Çetin, Kahramanmaraş Sanayi ve Ticaret Odası'nı ziyaret etti. Kentin gerekleri için bilgi aldılar.