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Yöneticilerden Maraş’a ziyaret

Depremin meydana geldiği ilk günden bu yana yardım seferberliği ilan eden F.Bahçe'de yöneticiler de deprem bölgelerine gidip çalışmaları takip ediyor. Sarı-lacivertli kulübün idarecileri Burak Kızılhan, Bekir İrdem, Mustafa Kemal Danabaş ve Ruşen Çetin, Kahramanmaraş Sanayi ve Ticaret Odası'nı ziyaret etti. Kentin gerekleri için bilgi aldılar.

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 22 Şubat 2023 Çarşamba 06:50
Yöneticilerden Maraş’a ziyaret
Depremin meydana geldiği ilk günden bu yana yardım seferberliği ilan eden F.Bahçe'de yöneticiler de deprem bölgelerine gidip çalışmaları takip ediyor. Sarı-lacivertli kulübün idarecileri Burak Kızılhan, Bekir İrdem, Mustafa Kemal Danabaş ve Ruşen Çetin, Kahramanmaraş Sanayi ve Ticaret Odası'nı ziyaret etti. Kentin gerekleri için bilgi aldılar.
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