Fenerbahçe - Konyaspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? TFF açıkladı...

Spor Toto Süper Lig'de heyecan Fenerbahçe - Konyaspor müsabakasıyla devam edecek. Kahramanmaraş merkezli 7.7 ve 7.6 şiddetindeki depremin ardından ertelenen müsabakanın yeni tarihi TFF tarafından açıklandı. Peki, Fenerbahçe - Konyaspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

FENERBAHÇE - KONYASPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Spor Toto Süper Lig'in 23. haftasında 6 Şubat Pazartesi günü oynanması gerekirken ertelenen Hangikredi Ümraniyespor - Adana Demirspor, Bitexen Giresunspor - Yukatel Kayserispor ve Fenerbahçe - Arabam.com Konyaspor müsabakalarının 21-22-23 Şubat tarihlerinde oynanması planlanmaktadır.