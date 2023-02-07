Haberler Fenerbahçe Fenerbahçe - Konyaspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? TFF açıkladı...

Fenerbahçe - Konyaspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? TFF açıkladı...

Spor Toto Süper Lig'de 6 Şubat Pazartesi günü oynanması gerekirken ertelenen Fenerbahçe - Konyaspor müsabakasının oynanacağı tarih belli oldu. Ülker Stadyumu'nda oynanacak müsabaka ile ilgili detaylar araştırılıyor. Peki, Fenerbahçe - Konyaspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 07 Şubat 2023 Salı 17:20 Güncelleme Tarihi: 07 Şubat 2023 Salı 17:30
Fenerbahçe - Konyaspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? TFF açıkladı...

Spor Toto Süper Lig'de heyecan Fenerbahçe - Konyaspor müsabakasıyla devam edecek. Kahramanmaraş merkezli 7.7 ve 7.6 şiddetindeki depremin ardından ertelenen müsabakanın yeni tarihi TFF tarafından açıklandı. Peki, Fenerbahçe - Konyaspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

FENERBAHÇE - KONYASPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Spor Toto Süper Lig'in 23. haftasında 6 Şubat Pazartesi günü oynanması gerekirken ertelenen Hangikredi Ümraniyespor - Adana Demirspor, Bitexen Giresunspor - Yukatel Kayserispor ve Fenerbahçe - Arabam.com Konyaspor müsabakalarının 21-22-23 Şubat tarihlerinde oynanması planlanmaktadır.

DİĞER
Son dakika haberi: Hataysporlu Atsu'dan müjdeli haber geldi! Yeni Malatyasporlu Ahmet Eyüp Türkaslan için umutlu bekleyiş sürüyor
Pınar Altuğ'un eşi Yağmur Atacan aracına atladığı gibi deprem bölgesine koştu "İşleri zorlaştırmayın" Demet Akalın yorumsuz kalamadı
Valencia'dan depremzedelere destek
Altay Bayındır'dan deprem sözleri: Yaşayan anlar
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
4 büyük kulübün yardım tırları yola çıktı!
Çağlar İngiltere'de Türkiye için yardım topladı
DEPREM BÖLGELERİ ÜCRETSİZ KONAKLAMA
ANAYASA 119. MADDESİ NEDİR?
Euro, dolar, sterlin, gram, çeyrek, yarım altın kaç TL?
2
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Beşiktaş'tan deprem bölgesine 40 adet iş makinesi gitti Beşiktaş'tan deprem bölgesine 40 adet iş makinesi gitti 16:55
TFF açıkladı! Gelişim Ligi ve Kadın Ligi ertelendi TFF açıkladı! Gelişim Ligi ve Kadın Ligi ertelendi 16:43
Ahmet Düverioğlu'nun acı günü Ahmet Düverioğlu'nun acı günü 16:35
Türkiye'de basketbol maçları ertelendi! Türkiye'de basketbol maçları ertelendi! 16:28
4 büyük kulübün yardım tırları yola çıktı! 4 büyük kulübün yardım tırları yola çıktı! 16:25
Fenerbahçe - Konyaspor maçı saat kaçta? Fenerbahçe - Konyaspor maçı saat kaçta? 16:22
Daha Eski
Malatya'dan acı haber! Malatya'dan acı haber! 16:16
FIFA Başkanı Infantino'dan taziye mesajı FIFA Başkanı Infantino'dan taziye mesajı 16:00
Trento - Türk Telekom maçı saat kaçta? Trento - Türk Telekom maçı saat kaçta? 15:59
Katar Milli Takımı'nın yeni hocası belli oldu! Katar Milli Takımı'nın yeni hocası belli oldu! 15:45
TVF'den 1 milyon TL'lik bağış TVF'den 1 milyon TL'lik bağış 15:45
Çağlar İngiltere'de Türkiye için yardım topladı Çağlar İngiltere'de Türkiye için yardım topladı 15:42