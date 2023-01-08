Haberler Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray derbisi öncesi Ceyhun Eriş konuştu! Favori ve Arda Güler...

Fenerbahçe Galatasaray derbisi öncesi Ceyhun Eriş konuştu! Favori ve Arda Güler...

Kariyerine Galatasaray altyapısında başlayan, Fenerbahçe'de büyük başarılar yakalayan ve Trabzonspor'da da forma giyen eski milli futbolcu Ceyhun Eriş, editörlerimizden Ömer Aykut Özaşkın'a dev derbiyi değerlendirdi. Fenerbahçe - Galatasaray derbisi öncesi açıklamalarda bulunan Ceyhun Eriş, favorisini açıkladı. Bununla beraber Jorge Jesus ve Arda Güler açıklaması da yapan Ceyhun Eriş, Galatasaray hakkında da görüşlerini belirtti. İşte o sözler...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 08 Ocak 2023 Pazar 09:42
ÖMER AYKUT ÖZAŞKIN
Fenerbahçe Galatasaray derbisi öncesi Ceyhun Eriş konuştu! Favori ve Arda Güler...

Süper Lig'in 18. haftasında, zirveyi yakından ilgilendiren bir karşılaşma oynanacak.

Fenerbahçe Galatasaray derbisi öncesi Ceyhun Eriş konuştu! Favori ve Arda Güler...

Fenerbahçe ve Galatasaray, Ülker Stadı'nda karşı karşıya gelecek.

Fenerbahçe Galatasaray derbisi öncesi Ceyhun Eriş konuştu! Favori ve Arda Güler...

Sarı lacivertliler, maçtan galibiyetle ayrılması halinde liderliğe oturacak.

Fenerbahçe Galatasaray derbisi öncesi Ceyhun Eriş konuştu! Favori ve Arda Güler...

Bununla beraber tecrübeli futbol adamı, Jorge Jesus'a dair da kritik yorumlarda bulundu.

Fenerbahçe Galatasaray derbisi öncesi Ceyhun Eriş konuştu! Favori ve Arda Güler...

Eriş, Jesus'un Arda Güler'e sık forma şansı vermemesine dair de konuştu.

Fenerbahçe Galatasaray derbisi öncesi Ceyhun Eriş konuştu! Favori ve Arda Güler...

"HARCANIP GİTMESİNİ İSTEMEYİZ"
Tecrübeli futbol adamı, Arda'ya dair konuşmasında, "Yeteneklerimizin harcanıp gitmesini istemeyiz. Arda da, sadece Fenerbahçe için değil, Türkiye için çok önemli bir değer." ifadelerini kullandı.

Fenerbahçe Galatasaray derbisi öncesi Ceyhun Eriş konuştu! Favori ve Arda Güler...

Derbinin favorisine dair, "Galatasaray uzun süredir kazanıyor ama oyun olarak kendi taraftarını da tatmin etmiyor. Oyun olarak Fenerbahçe daha önde." dedi.

Fenerbahçe Galatasaray derbisi öncesi Ceyhun Eriş konuştu! Favori ve Arda Güler...

Jorge Jesus'tan da övgüyle bahseden Ceyhun Eriş, "Agresif, takımına hakim, ne yaptığını bilen, olması gerekenleri yapan, kaba tabiriyle daha tecrübeli bir teknik adam." yorumunda bulundu.

Fenerbahçe Galatasaray derbisi öncesi Ceyhun Eriş konuştu! Favori ve Arda Güler...

İşte Ceyhun Eriş'in Fenerbahçe - Galatasaray derbisi öncesi yorumları...

Fenerbahçe Galatasaray derbisi öncesi Ceyhun Eriş konuştu! Favori ve Arda Güler...

Fenerbahçe bu sezona Jesus ile iyi bir başlangıç yaptı. Galatasaray derbisi öncesi son sınavından da Antalya'dan 3 puanla döndü. Jesus'un, diğer hocalardan farkı nedir?
Jesus şu anda diğer takımları çalıştıran teknik direktörlerden daha tecrübeli. Daha donanımlı bir teknik adam. Kendi ülkesinde de öyleydi. Agresif, takımına hakim, ne yaptığını bilen, olması gerekenleri yapan, kaba tabiriyle daha tecrübeli bir teknik adam.

Fenerbahçe Galatasaray derbisi öncesi Ceyhun Eriş konuştu! Favori ve Arda Güler...

Galatasaray uzun süredir kaybetmiyor, Okan Buruk ile iyi bir ivme yakaladı. Fenerbahçe deplasmanından da galibiyetle ayrılır mı?
Derbi maçları, klasik tabiriyle 'kazananı belli olmaz', o maçlar farklıdır. Oyun olarak Fenerbahçe bir tık daha ilerde. Galatasaray uzun süredir kazanıyor ama oyun olarak kendi taraftarını da tatmin etmiyor. Oyun olarak Fenerbahçe daha önde.

Fenerbahçe Galatasaray derbisi öncesi Ceyhun Eriş konuştu! Favori ve Arda Güler...

Fenerbahçe derbide nasıl bir oyun sergiler?
Fenerbahçe kazanmak için oynayacak. Jesus'un sezon başından beri oynatmak istediği bir oyun var. Bazen olmuyor. Olduğu zaman da elinden geldiği kadar kadroyu bozmamaya çalışıyor. Klişe olacak ama 'kazanmak için oynayacak.' Eğer, kendi istediği oyunu ortaya koyarsa Fenerbahçe, seyircisiyle beraber kazanacaktır.

Fenerbahçe Galatasaray derbisi öncesi Ceyhun Eriş konuştu! Favori ve Arda Güler...

Maça damga vuran isim kim olur?
Maçın atmosferiyle, oyuncunun psikolojisiyle, kazanan takımdan olacaktır maça damga vuran futbolcu. Isınmaya çıktığı zamanki konsantrasyonu dahi önem arz eder. Hakem maça damga vurmasın da...

Fenerbahçe Galatasaray derbisi öncesi Ceyhun Eriş konuştu! Favori ve Arda Güler...

Maçta kırmızı kart çıkar mı? Çıkarsa sizce kim olur?
Bizim temennimiz, yani dışarıdan izleyenler... Benim de kırmızı kart görmüşlüğüm vardır çok olmasa da. Hiçbir takımın eksik bitirmesini istemeyiz, izleyenler olarak. Umarım bu maçta da kimse kırmızı kart görmez.

Fenerbahçe Galatasaray derbisi öncesi Ceyhun Eriş konuştu! Favori ve Arda Güler...

Maçın bitiş düdüğünde, skor ne olursa olsun, 11'e 11 bitirmiş olurlar. Bizde keyifli bir maç seyretmiş oluruz.

Fenerbahçe Galatasaray derbisi öncesi Ceyhun Eriş konuştu! Favori ve Arda Güler...

Arda Güler forma şansı bulur mu? Sizce Jesus, Arda'ya neden yeterince forma şansı vermiyor?
Arda ile ilgili, Jesus geldikten sonra çok sorgulandı bu. 'Neden Arda'yı oynatmıyor? Sebebi nedir?' denildi. Dünya Kupası öncesinde Jesus'un bir açıklaması vardı Arda ile alakalı. Gelen tepkiler üzerine. Çok güzel bir açıklama yaptı, "Henüz fiziksel olarak hazır değil, zihinsel olarak da hazır değil. Onu belli bir seviyeye getirmeye çalışıyoruz." dedi. Ekibiyle beraber. Bence çok mantıklı bir açıklama. Biz onu seviyoruz, genç ve yetenekli bir oyuncu. Yeteneklerimizin harcanıp gitmesini istemeyiz. Arda da, sadece Fenerbahçe için değil, Türkiye için çok önemli bir değer. Çok önemli bir yetenek ama gelişim göstermesi lazım. Gelişim göstermediği sürece hiçbirşey olmuyor. Jesus'un açıklaması gayet iyi. Beklemek, sabretmek lazım. Arda neden oynamıyor diye takılmıyorum, hazır olduğunda o tecrübede teknik adamın onu oynatacağını düşünüyorum.

Fenerbahçe Galatasaray derbisi öncesi Ceyhun Eriş konuştu! Favori ve Arda Güler...

Fenerbahçe ve Galatasaray, 8 Ocak Pazar günü oynanacak.

Fenerbahçe Galatasaray derbisi öncesi Ceyhun Eriş konuştu! Favori ve Arda Güler...

Saat 19.00'da başlayacak dev derbiyi, Halil Umut Meler yönetecek.

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