Fenerbahçe Galatasaray derbisi öncesi Ceyhun Eriş konuştu! Favori ve Arda Güler...

Arda Güler forma şansı bulur mu? Sizce Jesus, Arda'ya neden yeterince forma şansı vermiyor?

Arda ile ilgili, Jesus geldikten sonra çok sorgulandı bu. 'Neden Arda'yı oynatmıyor? Sebebi nedir?' denildi. Dünya Kupası öncesinde Jesus'un bir açıklaması vardı Arda ile alakalı. Gelen tepkiler üzerine. Çok güzel bir açıklama yaptı, "Henüz fiziksel olarak hazır değil, zihinsel olarak da hazır değil. Onu belli bir seviyeye getirmeye çalışıyoruz." dedi. Ekibiyle beraber. Bence çok mantıklı bir açıklama. Biz onu seviyoruz, genç ve yetenekli bir oyuncu. Yeteneklerimizin harcanıp gitmesini istemeyiz. Arda da, sadece Fenerbahçe için değil, Türkiye için çok önemli bir değer. Çok önemli bir yetenek ama gelişim göstermesi lazım. Gelişim göstermediği sürece hiçbirşey olmuyor. Jesus'un açıklaması gayet iyi. Beklemek, sabretmek lazım. Arda neden oynamıyor diye takılmıyorum, hazır olduğunda o tecrübede teknik adamın onu oynatacağını düşünüyorum.