Fenerbahçe Galatasaray derbisi öncesi Ceyhun Eriş konuştu! Favori ve Arda Güler...

Süper Lig'in 18. haftasında, zirveyi yakından ilgilendiren bir karşılaşma oynanacak.
Süper Lig'in 18. haftasında, zirveyi yakından ilgilendiren bir karşılaşma oynanacak.
Fenerbahçe ve Galatasaray, Ülker Stadı'nda karşı karşıya gelecek.
Sarı lacivertliler, maçtan galibiyetle ayrılması halinde liderliğe oturacak.
Galatasaray, beraberlikte veya galibiyette, liderliğini perçinleyecek.
Maç öncesi, kariyerine Galatasaray altyapısında oynayan, Fenerbahçe'de önemli başarılara imza atan Ceyhun Eriş açıklamalarda bulundu.
Editörlerimizden Ömer Aykut Özaşkın'a konuşan Eriş, derbinin favorisini açıkladı.
Bununla beraber tecrübeli futbol adamı, Jorge Jesus'a dair da kritik yorumlarda bulundu.
Eriş, Jesus'un Arda Güler'e sık forma şansı vermemesine dair de konuştu.
"HARCANIP GİTMESİNİ İSTEMEYİZ"
Tecrübeli futbol adamı, Arda'ya dair konuşmasında, "Yeteneklerimizin harcanıp gitmesini istemeyiz. Arda da, sadece Fenerbahçe için değil, Türkiye için çok önemli bir değer." ifadelerini kullandı.
Derbinin favorisine dair, "Galatasaray uzun süredir kazanıyor ama oyun olarak kendi taraftarını da tatmin etmiyor. Oyun olarak Fenerbahçe daha önde." dedi.
Jorge Jesus'tan da övgüyle bahseden Ceyhun Eriş, "Agresif, takımına hakim, ne yaptığını bilen, olması gerekenleri yapan, kaba tabiriyle daha tecrübeli bir teknik adam." yorumunda bulundu.
İşte Ceyhun Eriş'in Fenerbahçe - Galatasaray derbisi öncesi yorumları...
Fenerbahçe bu sezona Jesus ile iyi bir başlangıç yaptı. Galatasaray derbisi öncesi son sınavından da Antalya'dan 3 puanla döndü. Jesus'un, diğer hocalardan farkı nedir?
Jesus şu anda diğer takımları çalıştıran teknik direktörlerden daha tecrübeli. Daha donanımlı bir teknik adam. Kendi ülkesinde de öyleydi. Agresif, takımına hakim, ne yaptığını bilen, olması gerekenleri yapan, kaba tabiriyle daha tecrübeli bir teknik adam.
Galatasaray uzun süredir kaybetmiyor, Okan Buruk ile iyi bir ivme yakaladı. Fenerbahçe deplasmanından da galibiyetle ayrılır mı?
Derbi maçları, klasik tabiriyle 'kazananı belli olmaz', o maçlar farklıdır. Oyun olarak Fenerbahçe bir tık daha ilerde. Galatasaray uzun süredir kazanıyor ama oyun olarak kendi taraftarını da tatmin etmiyor. Oyun olarak Fenerbahçe daha önde.
Fenerbahçe derbide nasıl bir oyun sergiler?
Fenerbahçe kazanmak için oynayacak. Jesus'un sezon başından beri oynatmak istediği bir oyun var. Bazen olmuyor. Olduğu zaman da elinden geldiği kadar kadroyu bozmamaya çalışıyor. Klişe olacak ama 'kazanmak için oynayacak.' Eğer, kendi istediği oyunu ortaya koyarsa Fenerbahçe, seyircisiyle beraber kazanacaktır.
Maça damga vuran isim kim olur?
Maçın atmosferiyle, oyuncunun psikolojisiyle, kazanan takımdan olacaktır maça damga vuran futbolcu. Isınmaya çıktığı zamanki konsantrasyonu dahi önem arz eder. Hakem maça damga vurmasın da...
Maçta kırmızı kart çıkar mı? Çıkarsa sizce kim olur?
Bizim temennimiz, yani dışarıdan izleyenler... Benim de kırmızı kart görmüşlüğüm vardır çok olmasa da. Hiçbir takımın eksik bitirmesini istemeyiz, izleyenler olarak. Umarım bu maçta da kimse kırmızı kart görmez.
Maçın bitiş düdüğünde, skor ne olursa olsun, 11'e 11 bitirmiş olurlar. Bizde keyifli bir maç seyretmiş oluruz.
Arda Güler forma şansı bulur mu? Sizce Jesus, Arda'ya neden yeterince forma şansı vermiyor?
Arda ile ilgili, Jesus geldikten sonra çok sorgulandı bu. 'Neden Arda'yı oynatmıyor? Sebebi nedir?' denildi. Dünya Kupası öncesinde Jesus'un bir açıklaması vardı Arda ile alakalı. Gelen tepkiler üzerine. Çok güzel bir açıklama yaptı, "Henüz fiziksel olarak hazır değil, zihinsel olarak da hazır değil. Onu belli bir seviyeye getirmeye çalışıyoruz." dedi. Ekibiyle beraber. Bence çok mantıklı bir açıklama. Biz onu seviyoruz, genç ve yetenekli bir oyuncu. Yeteneklerimizin harcanıp gitmesini istemeyiz. Arda da, sadece Fenerbahçe için değil, Türkiye için çok önemli bir değer. Çok önemli bir yetenek ama gelişim göstermesi lazım. Gelişim göstermediği sürece hiçbirşey olmuyor. Jesus'un açıklaması gayet iyi. Beklemek, sabretmek lazım. Arda neden oynamıyor diye takılmıyorum, hazır olduğunda o tecrübede teknik adamın onu oynatacağını düşünüyorum.
Fenerbahçe ve Galatasaray, 8 Ocak Pazar günü oynanacak.
Saat 19.00'da başlayacak dev derbiyi, Halil Umut Meler yönetecek.