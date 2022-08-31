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Tasfiye zamanı

F.Bahçe, kadrodaki yabancıları göndermeye çalışıyor. Yönetim, 8 Eylül’e kadar kadrosundaki yabancı sayısını 14’e indirmek zorunda.

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 31 Ağustos 2022 Çarşamba 06:50
Tasfiye zamanı

Transfer sezonunda sona yaklaşılırken Fenerbahçe, kadrodaki fazla isimlerle yollarını ayırmaya devam ediyor. 18 yabancısı olan Fenerbahçe, kadrodaki yabancı sayısını indirmeye çalışırken takıma yeni eklenecek isimleri de netleştirmeye çalışıyor. Sarı-lacivertliler, 2022-23 sezonu birinci transfer döneminin bitimi olan 8 Eylül'e kadar kadrosundaki yabancı sayısını 14'e indirmek zorunda. Fenerbahçe'de; Tisserand, Meyer, Caulker'ın ardından Pelkas ile de yollar ayrılarak yabancı oyuncu sayısında yönetimin eli kuvvetlenecek. Bu oyuncuların haricinde ise Berisha ve Novak da gönderilecekler arasında yer alıyor. Teknik direktör Jorge Jesus'un hangi futbolcuları tercih edeceği henüz netleşmezken gönderilecekler listesinde sürpriz isimlerin olması da söz konusu.


TIAGO ÇUKUR KİRALANDI
Fenerbahçe, bu sezon transfer ettiği genç futbolcusu Tiago Çukur'u Belçika ekibi Dender'e bir yıllığına kiraladı. Yapılan açıklamada, "Profesyonel Futbol A Takım oyuncularımızdan Tiago Çukur, Dender'e bir yıllığına kiralanmıştır. Futbolcumuza başarılı bir sezon diliyoruz" denildi. Fenerbahçe, 19 yaşındaki santrforu, bonservisini temmuz ayında İngiliz Watford'dan alarak transfer etmiş ve 4 yıllık sözleşme imzalamıştı.

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