Batshuayi'de ortalık karıştı! Çok konuşulacak transfer

Golcü transferi yapmak isteyen Fenerbahçe'de, geçtiğimiz sezonu Beşiktaş'ta kiralık olarak geçiren Batshuayi ismi gündeme gelmişti.
Golcü transferi yapmak isteyen Fenerbahçe'de, geçtiğimiz sezonu Beşiktaş'ta kiralık olarak geçiren Batshuayi ismi gündeme gelmişti.
Sarı-lacivertlilerin, Belçikalı oyuncu ile anlaşma sağladığı ve Chelsea ile pazarlıklarda bulunduğu iddia edilmişti.
İngiltere'den de talipleri bulunan Michy Batshuayi'nin transferinde ortalık karıştı.
Chelsea'de Tuchel'in gelecek planları arasında yer almayan yıldız futbolcu satış listesine kondu.
WOLVES İLE ANLAŞMIŞTI ANCAK...
Bir süredir İngiliz kulüpleriyle temaslarda bulunan Batsuhayi, Wolverhampton ile el sıkışmıştı.
ROTASI EVERTON'A DÖNDÜ!
Transferde gündem yaratan bir gelişme yaşandı ve 28 yaşındaki oyuncunun rotası Everton'a kırıldı.
Everton'ın Batshuayi'ye olan ilgisi nedeniyle Wolves ile anlaşmanın askıya alındığı öne sürüldü.
Chelsea'nin Everton'dan Anthony Gordon'ı kadrosuna katma konusunda ısrarcı olduğu ve transfer için formül arayışına girdiği belirtildi.
Golcü arayışlarında olan Everton ile Chelsea arasında yapılacak anlaşma sonucu Batshuayi'nin bedelsiz transferinin gerçekleşebileceği ifade edildi.
İngiliz basınında yer alan haberlere göre; Chelsea, Gordon'ın transferinde mutlu sona ulaşırsa, Batshuayi'nin bedelsiz satışına onay verecek.
Michy Batsuhayi kariyerinde Marsilya, Dortmund, Valencia, Beşiktaş ve Chelsea gibi takımların formasını giydi.
Belçikalı futbolcu, ülkesinin milli takımında 45 karşılaşmada görev aldı.
Bu müsabakalarda 25 gollük katkı verdi.
Batshuayi'nin güncel piyasa değeri 10 milyon euro olarak gösteriliyor.
Kariyerinde 390 karşılaşmada sahaya çıkan yıldız oyuncu, 142 gol ve 39 asistlik performans sergiledi.