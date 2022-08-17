Haberler Fenerbahçe Batshuayi'de ortalık karıştı! Çok konuşulacak transfer

Batshuayi'de ortalık karıştı! Çok konuşulacak transfer

Son dakika spor haberi: Fenerbahçe'nin transfer hedefleri arasında gösterilen Michy Batshuayi'nin transferinde gündem yaratan gelişmeler yaşanıyor. Chelsea'de kadroda düşünülmeyen ve satış listesine konan Belçikalı yıldızın İngiliz ekipleriyle temasta olduğu iddia edildi. 28 yaşındaki oyuncu, bir süredir yapılan transfer görüşmelerinde Wolves ile el sıkışmıştı ancak yaşanan son gelişme anlaşmayı askıya aldı. Chelsea'nin Batshuayi'yi takasta kullanacağı iddia edildi. İşte flaş transfer gelişmelerinin detayları... (fotomac.com.tr / DIŞ HABERLER)

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 17 Ağustos 2022 Çarşamba 12:19
Batshuayi'de ortalık karıştı! Çok konuşulacak transfer

Golcü transferi yapmak isteyen Fenerbahçe'de, geçtiğimiz sezonu Beşiktaş'ta kiralık olarak geçiren Batshuayi ismi gündeme gelmişti.

Batshuayi'de ortalık karıştı! Çok konuşulacak transfer

Sarı-lacivertlilerin, Belçikalı oyuncu ile anlaşma sağladığı ve Chelsea ile pazarlıklarda bulunduğu iddia edilmişti.

Batshuayi'de ortalık karıştı! Çok konuşulacak transfer

İngiltere'den de talipleri bulunan Michy Batshuayi'nin transferinde ortalık karıştı.

Batshuayi'de ortalık karıştı! Çok konuşulacak transfer

Chelsea'de Tuchel'in gelecek planları arasında yer almayan yıldız futbolcu satış listesine kondu.

Batshuayi'de ortalık karıştı! Çok konuşulacak transfer

WOLVES İLE ANLAŞMIŞTI ANCAK...
Bir süredir İngiliz kulüpleriyle temaslarda bulunan Batsuhayi, Wolverhampton ile el sıkışmıştı.

Batshuayi'de ortalık karıştı! Çok konuşulacak transfer

ROTASI EVERTON'A DÖNDÜ!
Transferde gündem yaratan bir gelişme yaşandı ve 28 yaşındaki oyuncunun rotası Everton'a kırıldı.

Batshuayi'de ortalık karıştı! Çok konuşulacak transfer

Everton'ın Batshuayi'ye olan ilgisi nedeniyle Wolves ile anlaşmanın askıya alındığı öne sürüldü.

Batshuayi'de ortalık karıştı! Çok konuşulacak transfer

Chelsea'nin Everton'dan Anthony Gordon'ı kadrosuna katma konusunda ısrarcı olduğu ve transfer için formül arayışına girdiği belirtildi.

Batshuayi'de ortalık karıştı! Çok konuşulacak transfer

Golcü arayışlarında olan Everton ile Chelsea arasında yapılacak anlaşma sonucu Batshuayi'nin bedelsiz transferinin gerçekleşebileceği ifade edildi.

Batshuayi'de ortalık karıştı! Çok konuşulacak transfer

İngiliz basınında yer alan haberlere göre; Chelsea, Gordon'ın transferinde mutlu sona ulaşırsa, Batshuayi'nin bedelsiz satışına onay verecek.

Batshuayi'de ortalık karıştı! Çok konuşulacak transfer

Michy Batsuhayi kariyerinde Marsilya, Dortmund, Valencia, Beşiktaş ve Chelsea gibi takımların formasını giydi.

Batshuayi'de ortalık karıştı! Çok konuşulacak transfer

Belçikalı futbolcu, ülkesinin milli takımında 45 karşılaşmada görev aldı.

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