Fenerbahçe'nin Dembele aşkı

Fenerbahçe'de transfer operasyonu sürüyor. Şu ana kadar 10 oyuncuya imza attıran Sarı Kanarya'da gündem artık forvet ve kaleci takviyesi. Golcü için gündeme bir kez daha Moussa Dembele geldi. Lyon'da forma giyen forvet için girişimlere başlandı. 26 yaşındaki Fransız yıldızın menajeri ve kulübüyle dün masaya oturuldu. Yönetimin 7 milyon euro civarında bir bonservis bedeliyle işi bitirebileceği öne sürülüyor. Dembele transferinde herhangi bir aksilik çıkarsa alternatif oyuncu Mönchengladbach'tan Plea.