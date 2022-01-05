Fenerbahçe'nin Michael Olunga transferini böyle duyurdular! "Mesut Özil..."

MESUT ÖZİL HEYECANI!

Ayrıca Mesut Özil ile ilgili olarak da "Dünya futbolunun en yaratıcı oyuncuları arasında kabul edilen Alman Dünya Kupası sahibi Mesut Özil ile olası ortaklığı, Kenyalıları ve Olunga'nın taraftarlarının çoğunu heyecanlandıracağı kesin." yorumu yapıldı.