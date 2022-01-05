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Fenerbahçe'nin Michael Olunga transferini böyle duyurdular! "Mesut Özil..."

Süper Lig'de ikinci yarıya yeni bir golcü ile giriş yapmak isteyen Fenerbahçe'de gündeme gelen son isim Michael Olunga oldu. Kenya basının duyurduğu flaş haberin ardından yeni gelişmeler yaşandı. Gelen son bilgilere göre Michael Olunga - Fenerbahçe görüşmelerinde Mesut Özil büyük rol oynayacak. İşte detaylar... (fotomac.com.tr / Dış Haberler)

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 05 Ocak 2022 Çarşamba 09:50
GÖRKEM AĞGÜNDÜZ
Fenerbahçe'nin Michael Olunga transferini böyle duyurdular! "Mesut Özil..."

Süper Lig'in ilk yarısında gol sıkıntısı çeken Fenerbahçe, Vedat Muriqi'yi gündemine almıştı. Eski golcüsü için İngiltere'den Hull City ile yarışan ve transferde istediği aşamaya gelemeyen Kanarya, rotasını Katar'a çevirdi. Sarı lacivertliler Al Duahli formasıyla harikalar yaratan Michael Olunga'yı listesine aldı.

Fenerbahçe'nin Michael Olunga transferini böyle duyurdular! "Mesut Özil..."

Kenya basınınından, Michael Olunga - Fenerbahçe ilişkisine dair flaş haberler gelmeye devam etti. "Olunga, Fenerbahçe'de Mesut Özil ile sansasyonel bir bağlantı kurabilir" başlığıyla verilen haberde, bu sezon 19 maçta 31 gol atarak sıkıntı yaşayan sarı lacivertlilerin 19 maçta 26 gol atan Olunga'yla bu sorunu giderebileceği kaydedildi.

Fenerbahçe'nin Michael Olunga transferini böyle duyurdular! "Mesut Özil..."

Olunga için "Eskiden Kenya Premier Ligi'nde Gor Mahia ve Tusker FC'de oynayan Olunga, IF Djurgardens, Girona ve Kashiwa Reysol'da sırasıyla İsveç, İspanya ve Japonya liglerinde görev aldı Avrupa ve Asya'da deneyime sahip" denildi.

Fenerbahçe'nin Michael Olunga transferini böyle duyurdular! "Mesut Özil..."

MESUT ÖZİL HEYECANI!

Ayrıca Mesut Özil ile ilgili olarak da "Dünya futbolunun en yaratıcı oyuncuları arasında kabul edilen Alman Dünya Kupası sahibi Mesut Özil ile olası ortaklığı, Kenyalıları ve Olunga'nın taraftarlarının çoğunu heyecanlandıracağı kesin." yorumu yapıldı.

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