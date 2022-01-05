Fenerbahçe'nin Michael Olunga transferini böyle duyurdular! "Mesut Özil..."

Süper Lig'in ilk yarısında gol sıkıntısı çeken Fenerbahçe, Vedat Muriqi'yi gündemine almıştı. Eski golcüsü için İngiltere'den Hull City ile yarışan ve transferde istediği aşamaya gelemeyen Kanarya, rotasını Katar'a çevirdi. Sarı lacivertliler Al Duahli formasıyla harikalar yaratan Michael Olunga'yı listesine aldı.
Kenya basınınından, Michael Olunga - Fenerbahçe ilişkisine dair flaş haberler gelmeye devam etti. "Olunga, Fenerbahçe'de Mesut Özil ile sansasyonel bir bağlantı kurabilir" başlığıyla verilen haberde, bu sezon 19 maçta 31 gol atarak sıkıntı yaşayan sarı lacivertlilerin 19 maçta 26 gol atan Olunga'yla bu sorunu giderebileceği kaydedildi.
Olunga için "Eskiden Kenya Premier Ligi'nde Gor Mahia ve Tusker FC'de oynayan Olunga, IF Djurgardens, Girona ve Kashiwa Reysol'da sırasıyla İsveç, İspanya ve Japonya liglerinde görev aldı Avrupa ve Asya'da deneyime sahip" denildi.