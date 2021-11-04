Eda Erdem'den transfer ve Fenerbahçe itirafı! Voleybolu bırakmak istediği takım...

A Milli Voleybol Takımı ve Fenerbahçe Kadın Voleybol Takımı'nın vazgeçilmez isimlerinden biri olan kaptan Eda Erdem Milliyet'e özel açıklamalarda bulundu.

'İTALYA VE İSPANYA'DAN TEKLİF ALDIM'

Uzun yıllardır Fenerbahçe'den oynayan ve başka takımlardan teklif aldığını açıklayan tecrübeli isim; 'Avrupa'dan teklif aldım evet. İtalya'dan, İspanya'dan aldım ama gitmeyi hiç düşünmedim. Bulunduğum yerden çok memnundum. Gitmemi gerektirecek bir şey olmadı. Burada belki biraz profesyonel düşünmüyorum katılırsınız katılmazsınız ama burası benim için çok farklı. Burası benim için bir aile. Ben kendimi burada bir bütün hissediyorum. Burada büyüdüm, burada olgunlaştım. Gidip başka bir yerde kariyerime gitme düşüncesi olmadı. Ben böyle olmasını tercih ettim.' ifade etti.

'FENERBAHÇE'DE BIRAKMAK İSTİYORUM'

Türk voleybolu ve Fenerbahçe'nin efsanesi konumunda yer alan kaptan geleceğiyle ilgili; 'Bu sene 3 yıllık kontratım başladı. Öncelikle bu 3 senede kulübüme en iyi şekilde hizmet etmek istiyorum. Kariyerimi burada sonlandırmak istiyorum. Ancak hala içimde voleybol oynama isteği, aşkı devam ediyor. O beni bırakana kadar voleybola devam.' dedi.