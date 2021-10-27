Fenerbahçe Galatasaray derbisine yeni hocasıyla çıkabilir! Pereira'nın kader maçları

Süper Lig'de Trabzonspor ve Alanyaspor yenilgileri, Avrupa'da da Antwerp beraberliğiyle son 3 maçta galibiyet sevinci yaşayamayan Fenerbahçe'de gerilim üst seviyede… Alanyaspor maçının ardından taraftarlar, bu sezon ilk kez yönetime istifa çağrısı yaparken, tüm takımı da yuhalamıştı. Başkan Ali Koç da teknik direktör Vitor Pereira'ya mesaj yollayıp, "İki kulvarda mücadele edecek kadromuz var. Yoğun maç temposu bahane olamaz" ifadelerini kullanmıştı. İşte bu yaşananların ardından Fenerbahçe Yönetimi'nin flaş bir karar aldığı ortaya çıktı.



HAYATİ 270 DAKİKA!

Sırasıyla Konya ve Antwerp deplasmanlarına çıkacak olan Fenerbahçe, milli ara öncesi son sınavında taraftarı önünde Kayserispor'u ağırlayacak. Başkan Ali Koç ve yönetimin bu 3 karşılaşmada alınacak sonuç ve oynanacak futbola göre teknik heyetle ilgili kararını vereceği vurgulandı. Takımın beklentilerin altında kalması halinde milli arada yeni hoca arayışlarına başlayacağı ileri sürülen sarı-lacivertliler, 21 Kasım'da Türk Telekom'da oynanacak Galatasaray derbisine yeni bir teknik adamla çıkacak. İhtimalleri göz önünde bulunduran Fenerbahçe Yönetimi'nin hoca çalışmalarını da başladığı iddia ediliyor.



İLK DÖNEMİNİ GERİSİNDE KALDI

Pereira, F.Bahçe'de ilk göreve geldiği 2015-16'in gerisinde kaldı. O dönemin ilk 10 haftasında 6 galibiyet, 3 beraberlik, 1 mağlubiyetle 21 puan toplayan sarı-lacivertliler, bu sezon ise 6 19 puan aldı. 2015-16'da 15 gol atıp, 9 gol yiyen Kanarya, bu sezonun ilk 10 haftasında 14 kez rakip fileleri havalandırdı, kalesinde 11 gol gördü.