FENERBAHÇE HABERLERİ - Ozan Zeybek'ten çarpıcı Fenerbahçe analizi!

Fenerbahçe gibi büyük takımın golcüsü de büyük olur. Yakaladığı üç pozisyonun ikisini gol yapar. Şampiyon olacak takımın sadece savunma oyuncuları yıldız olmaz. Şampiyon olacak takımın kalecisi her hafta maçın adamı seçilmez. Son yedi resmi maçta kalesinde gol görmüş, son üç lig maçında da aynı senaryo ile; iki sıfır öne geçmişken, maçı tehlikeye atmış ve gol yemiş bir takımdan bahsediyorum.

Bu takım çok kötü demiyorum. Skor üretmeli, daha üstün oynamalı diyorum. Bu takıma bir santrafor lazım diyorum. Hem de "deve dişi" gibi bir santrafor! Eskilerin tabiriyle "baba" bir golcü. Koşmak, tempo yapmak bugün için lider yapabilir ama bu santraforlar Fenerbahçe'yi şampiyon yapmaz. Yapamaz…