FENERBAHÇE HABERLERİ - Ozan Zeybek'ten çarpıcı Fenerbahçe analizi!

OZAN ZEYBEK - YAMALI SEVDA
Fenerbahçe taraftarının bir kısmı gözü kapalı gibi takımından çok memnun. Ben ve benim gibilerin her söylediğini hakaret olarak kabul ediyorlar. Fikir bu… Bende farklı, sende farklı, onda ise apayrı bir bakış açısı olabilir. Ben her söylemimin arkasındayım.
Takım lider olabilir ama oynanan futbol beni doyurmuyor. Fenerbahçe takımı sekizinci haftayı en önde bitirebilir, ligin en az gol yiyen takımlarından biri olabilir fakat bu kurguyla şampiyon olamaz. Şampiyon olacak takımın daha başka hünerleri olmalı. Oyun varyasyonları daha zengin olmalı. Kolay gol bulabilmeli. İyi oynayarak kazanmalı. Taraftarının içine sinmeli.
Lidersin ama senin gerinde olan 7 takım senden daha fazla gol atmış. Mesela bir Fenerbahçeli olarak, santrforunla herkese rest çekebilmelisin. Yeri geldiğinde hava atabilmelisin. Bunu Serdar Dursun ile mi yapacaksın, Berisha ile mi? Unutmayın, gün gelir Samatta'yı bile arar olabiliriz. Vedat Muriç'e kadar inmiyorum bir de…