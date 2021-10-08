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FENERBAHÇE HABERLERİ - Ozan Zeybek'ten çarpıcı Fenerbahçe analizi!

Son dakika Fenerbahçe haberleri... Süper Lig'de milli araya lider giren Fenerbahçe, son olarak ligde Kasımpaşa'yı mağlup etmişti. Fotomaç Gazetesi yazarı Ozan Zeybek, sarı-lacivertli takımı analiz ederken çarpıcı ifadeler kullandı. İşte o yazı... (FB spor haberi)

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 08 Ekim 2021 Cuma 09:11
FENERBAHÇE HABERLERİ - Ozan Zeybek'ten çarpıcı Fenerbahçe analizi!

OZAN ZEYBEK - YAMALI SEVDA

Fenerbahçe taraftarının bir kısmı gözü kapalı gibi takımından çok memnun. Ben ve benim gibilerin her söylediğini hakaret olarak kabul ediyorlar. Fikir bu… Bende farklı, sende farklı, onda ise apayrı bir bakış açısı olabilir. Ben her söylemimin arkasındayım.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Ozan Zeybek'ten çarpıcı Fenerbahçe analizi!

Takım lider olabilir ama oynanan futbol beni doyurmuyor. Fenerbahçe takımı sekizinci haftayı en önde bitirebilir, ligin en az gol yiyen takımlarından biri olabilir fakat bu kurguyla şampiyon olamaz. Şampiyon olacak takımın daha başka hünerleri olmalı. Oyun varyasyonları daha zengin olmalı. Kolay gol bulabilmeli. İyi oynayarak kazanmalı. Taraftarının içine sinmeli.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Ozan Zeybek'ten çarpıcı Fenerbahçe analizi!

Lidersin ama senin gerinde olan 7 takım senden daha fazla gol atmış. Mesela bir Fenerbahçeli olarak, santrforunla herkese rest çekebilmelisin. Yeri geldiğinde hava atabilmelisin. Bunu Serdar Dursun ile mi yapacaksın, Berisha ile mi? Unutmayın, gün gelir Samatta'yı bile arar olabiliriz. Vedat Muriç'e kadar inmiyorum bir de…

FENERBAHÇE HABERLERİ - Ozan Zeybek'ten çarpıcı Fenerbahçe analizi!

Fenerbahçe gibi büyük takımın golcüsü de büyük olur. Yakaladığı üç pozisyonun ikisini gol yapar. Şampiyon olacak takımın sadece savunma oyuncuları yıldız olmaz. Şampiyon olacak takımın kalecisi her hafta maçın adamı seçilmez. Son yedi resmi maçta kalesinde gol görmüş, son üç lig maçında da aynı senaryo ile; iki sıfır öne geçmişken, maçı tehlikeye atmış ve gol yemiş bir takımdan bahsediyorum.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Ozan Zeybek'ten çarpıcı Fenerbahçe analizi!

Bu takım çok kötü demiyorum. Skor üretmeli, daha üstün oynamalı diyorum. Bu takıma bir santrafor lazım diyorum. Hem de "deve dişi" gibi bir santrafor! Eskilerin tabiriyle "baba" bir golcü. Koşmak, tempo yapmak bugün için lider yapabilir ama bu santraforlar Fenerbahçe'yi şampiyon yapmaz. Yapamaz…

FENERBAHÇE HABERLERİ - Ozan Zeybek'ten çarpıcı Fenerbahçe analizi!

Fenerbahçe'nin oynadığı oyunla yüzleşmesi, ayağına da ona göre pabuç giymesi lazım… Kimine nasihat kimine vasiyet… Lakin tek gerçek, Fenerbahçe'nin fıtratında kazanmak var, güçlü olmak var, şampiyon olmak var…

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