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Son dakika spor haberleri | Fenerbahçe süper oldu! İşte ilk ve alternatif 11

İlk geldiği dönemde elinde Robin van Persie, Diego, Luis Nani ve Kjaer gibi yıldızlar olan Vitor Pereira, Fenerbahçe'deki ikinci döneminde de benzer bir lükse sahip oldu. Mesut Özil, Enner Valencia ve Luiz Gustavo gibi isimlerin yanına, son dönemde yıldızları parlayan Diego Rossi ve Berisha da katıldı. Pereira'yı kimi oynatacağı yönünde tatlı bir telaş sararken, Kanarya'nın kadrosundan çıkan iki farklı 11 rakiplere korku saldı.

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 04 Eylül 2021 Cumartesi 06:50
Son dakika spor haberleri | Fenerbahçe süper oldu! İşte ilk ve alternatif 11

Transferde uzun süren sessizliğin ardından Diego Rossi, Max Meyer ve Mergim Berisha'yı renklerine bağlayarak bombaları patlatan Fenerbahçe'de taraftarların yüzü gülüyor. Sarı-lacivertliler, forvet, kanat ve orta sahadaki eksiklerini giderirken, kadro kalitesini ve imkanını da artırdı. Teknik direktör Vitor Pereira her mevkide birbirini aratmayacak en az 2 oyuncuya sahip oldu.

ARTIK TEK HEDEF ŞAMPİYONLUK

Savunmada Kim, Tisserand, Szalai, Serdar, Novak, Nazım; orta sahada Gustavo, Sosa, Meyer, Mesut Özil, Mert Hakan, Zajc, Muhammed, Arda; kanatlarda Osayi, İrfan Can, Rossi, Pelkas, Ferdi, Burak; forvette Berisha, Valencia, Serdar Dursun gibi göz kamaştıran alternatiflere sahip olan Kanarya'da artık tek hedef şampiyonluk. Vitor Pereira, takımı 3 kulvarda da hedeflere taşımaya çalışacak.

İşte Fenerbahçe'nin iki farklı 11'i;

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