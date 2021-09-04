Son dakika spor haberleri | Fenerbahçe süper oldu! İşte ilk ve alternatif 11

Transferde uzun süren sessizliğin ardından Diego Rossi, Max Meyer ve Mergim Berisha'yı renklerine bağlayarak bombaları patlatan Fenerbahçe'de taraftarların yüzü gülüyor. Sarı-lacivertliler, forvet, kanat ve orta sahadaki eksiklerini giderirken, kadro kalitesini ve imkanını da artırdı. Teknik direktör Vitor Pereira her mevkide birbirini aratmayacak en az 2 oyuncuya sahip oldu.



ARTIK TEK HEDEF ŞAMPİYONLUK



Savunmada Kim, Tisserand, Szalai, Serdar, Novak, Nazım; orta sahada Gustavo, Sosa, Meyer, Mesut Özil, Mert Hakan, Zajc, Muhammed, Arda; kanatlarda Osayi, İrfan Can, Rossi, Pelkas, Ferdi, Burak; forvette Berisha, Valencia, Serdar Dursun gibi göz kamaştıran alternatiflere sahip olan Kanarya'da artık tek hedef şampiyonluk. Vitor Pereira, takımı 3 kulvarda da hedeflere taşımaya çalışacak.

İşte Fenerbahçe'nin iki farklı 11'i;