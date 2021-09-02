Son dakika transfer haberi: Fenerbahçe Nabil Dirar ile yolların ayrıldığını açıkladı (FB spor haberi)

Süper Lig'e iyi bir başlangıç yapan Fenerbahçe'de flaş transfer gelişmeleri yaşanıyori. Sarı lacivertliler, Nabil Dirar'ın Kasımpaşa'ya transfer olmak için takımdan ayrıldığını açıkladı.

Yapılan açıklamada, "Futbolcumuz Nabil Dirar, Kasımpaşa Spor Kulübü'ne transfer olmak üzere Kulübümüzden ayrılmıştır. Kamuoyunun bilgisine sunarız." ifadeleri kullanıldı.