Haberler Fenerbahçe Fenerbahçe'nin istediği Manuel Pellegrini için Betis'ten flaş yaptırım!

'nin istediği için 'ten flaş yaptırım!

'de son dakika haberi... Sarı lacivertlilerin, teknik direktörlük koltuğu için teklifte bulunduğu ancak reddedildiği ile ilgili sürpriz bir gelişme yaşandı. Tecrübeli teknik adamın Fenerbahçe ile beraber talipleri çoğalırken, ekibi Real , Şilili teknik adamın sözleşmesine konu ile ilgili yeni bir madde ekledi. İşte detaylar... (Fotomac.com.tr | DIŞ HABERLER)

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 17 Haziran 2021 Perşembe 11:28
Fenerbahçe'nin istediği Manuel Pellegrini için Betis'ten flaş yaptırım!

'nin kısa süre önce teknik direktörlük koltuğu için teklifte bulunduğu ancak reddedildiği konusunda bir sürpriz yaşandı.

medyasından yansıyan bilgilere göre Pellegrini'ye Fenerbahçe'nin ardından başka takımlar da talip olunca, Real işi sıkı tutma kararı aldı.

AYRILIRSA BONSERVİS ÖDENECEK
Encancha'da yer alan habere göre , Manuel Pellegrini'nin sözleşmesine satın alma bedeli koydu ve usta teknik adam, Betis'ten ayrılmaya kara vermesi halinde, yeni takımı 4.5 milyon euro ödemek zorunda bırakılacak.

Öte yandan Pellegrini 'da mutlu olduğunu ifade ederek Fenerbahçe'nin teklifini reddetmişti.

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