Fenerbahçe'nin istediği Manuel Pellegrini için Betis'ten flaş yaptırım!

Fenerbahçe'nin kısa süre önce teknik direktörlük koltuğu için teklifte bulunduğu ancak reddedildiği Manuel Pellegrini konusunda bir sürpriz yaşandı.

İspanyol medyasından yansıyan bilgilere göre Pellegrini'ye Fenerbahçe'nin ardından başka takımlar da talip olunca, Real Betis işi sıkı tutma kararı aldı.

AYRILIRSA BONSERVİS ÖDENECEK

Encancha'da yer alan habere göre Real Betis, Manuel Pellegrini'nin sözleşmesine satın alma bedeli koydu ve usta teknik adam, Betis'ten ayrılmaya kara vermesi halinde, yeni takımı 4.5 milyon euro ödemek zorunda bırakılacak.

Öte yandan Pellegrini İspanya'da mutlu olduğunu ifade ederek Fenerbahçe'nin teklifini reddetmişti.