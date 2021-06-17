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'de teknik direktör için o gerçek ortaya çıktı! 5 madde...

'de son dakika haberi... Sarı lacivertliler, ile yolların ayrılması sonrası , , , , gibi isimlerin kapısını çalmıştı. Sarı lacivertli kulübün başkanı , yaptığı açıklamada Haziran'ın son haftasında yeni teknik direktörün açıklanacağına dair işaretler vermişti. Bununla beraber Fenerbahçe'de, teknik direktör konusunda 5 madde ön plana çıktı. İşte detaylar...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 17 Haziran 2021 Perşembe 09:15
Fenerbahçe'de teknik direktör için o gerçek ortaya çıktı! 5 madde...

'de yeni teknik direktör için çalışmalar sürerken bir yandan da mevcut kadro üzerinde planlamalar yapılıyor. Sarı-lacivertlilerde başkan bu ay içerisinde teknik direktör kararını verecek.

Fenerbahçe'de teknik direktör için o gerçek ortaya çıktı! 5 madde...

BAZI İSİMLER GİDECEK
Ancak bu teknik direktör kararıyla beraber 'de mevcut kadroda düşünülmeyen bazı isimlerle yolların ayrılması planlanıyor.

Fenerbahçe'de teknik direktör için o gerçek ortaya çıktı! 5 madde...

Milliyet'in haberine göre kısa süre içinde kararını verecek ve yeni teknik patronu açıklayacak. Ancak yeni yabancı çalıştırıcıyı zor bir görev bekliyor. Bu süreç şöyle özetleniyor:

Fenerbahçe'de teknik direktör için o gerçek ortaya çıktı! 5 madde...

1- TAKIMI TANIMA:
Yeni teknik adam öncelikle takımı tanımaya çalışacak. Kadroda yer alan oyuncuların profili, kapasitesi ve bu isimlerin ne vereceğini anlaması için zamana ihtiyaç duyacak.

Fenerbahçe'de teknik direktör için o gerçek ortaya çıktı! 5 madde...

2- KADRO PLANLAMASI:
Takımda kalacak ve gidecek oyuncularla ilgili olarak karar aşamasına geçilecek. Yeni hoca bu iş tamamlandıktan sonra da istediği oyuncuların listesini yönetime sunacak.

Fenerbahçe'de teknik direktör için o gerçek ortaya çıktı! 5 madde...

3- EKONOMİK SIKINTI:
Ancak burada mali sıkıntı devreye giriyor. Limitler, kurun yükselmesi ve pandemiden dolayı zarar oldukça fazla. Bu nedenle teknik adamın listesinde ilk sıradaki isimler büyük ihtimalle olmayacak. Alternatif isimler gelecek.

Fenerbahçe'de teknik direktör için o gerçek ortaya çıktı! 5 madde...

4- LİGE ALIŞMA:
Bu aşamaları geçtikten sonra da ligi, takımları, teknik adamları ve ülkemizde oynanan futbolu tanımasıyla ilgili süreç devreye girecek. Ligimizde oynanan futbol, Avrupa'dan farklı. Bu nedenle büyük hedeflerle gelen teknik adamlar için ilk yarılar çok sıkıntılı geçiyor. Bu süreci atlatması gerekecek.

Fenerbahçe'de teknik direktör için o gerçek ortaya çıktı! 5 madde...

5- SABIR SÜRECİ:
2013-2014 sezonundan bu yana şampiyonluğa hasret olan 'de taraftarın beklemeye tahammülü kalmadı. Erol Bulut'un etkisiz futboluna rağmen takımın zirveye yakın olması sebebiyle camia şampiyonluk şansı sürdüğü için sabır göstermişti. Yeni gelen teknik adamın minimum kayıpla ilerlemesi gerekecek. Aksi taktirde üzerindeki baskı artacak.

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