Fenerbahçe'de teknik direktör için o gerçek ortaya çıktı! 5 madde...

4- LİGE ALIŞMA:

Bu aşamaları geçtikten sonra da ligi, takımları, teknik adamları ve ülkemizde oynanan futbolu tanımasıyla ilgili süreç devreye girecek. Ligimizde oynanan futbol, Avrupa'dan farklı. Bu nedenle büyük hedeflerle gelen teknik adamlar için ilk yarılar çok sıkıntılı geçiyor. Bu süreci atlatması gerekecek.