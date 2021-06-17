Fenerbahçe'de teknik direktör için o gerçek ortaya çıktı! 5 madde...

Fenerbahçe'de yeni teknik direktör için çalışmalar sürerken bir yandan da mevcut kadro üzerinde planlamalar yapılıyor. Sarı-lacivertlilerde başkan Ali Koç bu ay içerisinde teknik direktör kararını verecek.
BAZI İSİMLER GİDECEK
Ancak bu teknik direktör kararıyla beraber Fenerbahçe'de mevcut kadroda düşünülmeyen bazı isimlerle yolların ayrılması planlanıyor.
Milliyet'in haberine göre Ali Koç kısa süre içinde kararını verecek ve yeni teknik patronu açıklayacak. Ancak yeni yabancı çalıştırıcıyı zor bir görev bekliyor. Bu süreç şöyle özetleniyor: