Fenerbahçe'de Pelkas ve Szalai modeli

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, ekonomi basınıyla bir araya geldi. Koç, futbolda kadrolarının yüzde 70 hazır olduğunu tekrarlayarak, "En çok 4-5 nokta atışı transfer yapmamız lazım. Mecbur kalmadıkça belkemiğinden oyuncu satmak istemiyoruz ama cazip teklifler geliyor" dedi. 8+6 olarak değişen yabancı kuralını da değerlendiren Koç, "Sayı üstünden yapılması yanlış. 30 yaş ve kalite kriteri getirelim. Bizim artık tercihimiz, Pelkas ve Szalai modeli. 600-700 bin euro'ya oynatıp yüksek bedelle satmalıyız. Türkiye bu modele dönmeli" diye konuştu. Kulüplerin sıkıntıda olduğunu söyleyen Koç, "En sıkıntılı olan da biziz. Yapılandırma biraz nefes aldırdı. Maliyetleri 40-45 milyon euro'ya indirmeliyiz. Yabancı oyunculara artık ev, araba vermiyoruz" ifadesini kullandı. "Kendinizi başarılı buluyor musunuz?" sorusunu, "Bazı konularda sınıfta kaldık diyemeyiz ama başarısız olduk" yanıtını verdi.



İLK HAFTA MAÇLARA ÇIKMAYALIM!

ALİ Koç, yayıncı kuruluşun sürekli kur sabitleyerek ve indirim talep ederek kulüpleri baltaladığını belirterek, "Şimdi 679 milyon TL daha indirim istiyor. Bu olursa en baştaki 500 milyon dolarlık başarılı ihale 215 milyona inmiş oluyor. Tepki olarak belki ilk haftanın maçlarını kulüpler oynamamalı. Kulüplerin geleceği için Süper Lig A.Ş olmazsa olmaz. İngiltere modelinde olduğu gibi kulüpler kendi çıkarlarına göre hareket edeceği sisteme geçmeli. TFF de hakem olmalı" diye konuştu.