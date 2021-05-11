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"Son saniyeye kadar vazgeçmeyeceğiz"

Sarı lacivertlilerde puan farkının 2'ye düşmesiyle bitime iki hafta kala şampiyonluk umutları arttı.

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 11 Mayıs 2021 Salı 06:50
"Son saniyeye kadar vazgeçmeyeceğiz"

Sarı lacivertlilerde puan farkının 2'ye düşmesiyle bitime iki hafta kala şampiyonluk umutları arttı. , oyuncularını şu sözlerle uyardı: "Önceliğimiz karşısında kazanmamız gereken 3 puan olacak. Daha önce de dediğimiz gibi son maçın son saniyesine kadar şampiyonluktan vazgeçmeyeceğiz. Rakiplerimize karşı saygımızı hep koruyacağız ama 'ın yine puan kaybetme olasılığını da unutmayacağız. Önce kendi üstümüze düşeni yapıp, Sivas'ı yeneceğiz. Rakibimizin de kaybetmesini bekleyeceğiz."

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