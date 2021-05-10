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Son dakika haberleri | 'de 'dan dev fedakarlık!

'in 40. haftasında ile deplasmanda karşılaşan , 1-0 geriye düştüğü maçın son dakikasında ile bulduğu golle sahadan 2-1 galip ayrılmıştı. 'da son haftalardaki performansıyla parmak ısırtan Ekvadorlunun büyük bir fedakarlık yaptığı öğrenildi. İşte detaylar...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 10 Mayıs 2021 Pazartesi 20:59
Son dakika FB haberleri | Fenerbahçe'de Enner Valencia'dan dev fedakarlık!

Özellikle ileri uçta görev almasının ardından yaptığı skor katkısıyla dikkat çeken Ekvadorlu futbolcu, 'a yaptığı asistin yanı sıra 90+6. dakikada attığı golle takımı galibiyete taşıdı.

Son dakika FB haberleri | Fenerbahçe'de Enner Valencia'dan dev fedakarlık!

Maç esnasında yaşanan bir gelişme ise kritik zaferi daha anlamlı kıldı.

Son dakika FB haberleri | Fenerbahçe'de Enner Valencia'dan dev fedakarlık!

SAKAT SAKAT MÜCADELE ETTİ

galibiyetinin mimarı , bir pozisyonda omuzunda sakatlandı. Tecrübeli futbolcu, ağrılarına rağmen zorlu maçta takımını yalnız bırakmamak için oyundan çıkmadı ve mücadele etti.

Son dakika FB haberleri | Fenerbahçe'de Enner Valencia'dan dev fedakarlık!

Maçın ardından soyunma odasında verilen zafer pozunda, yıldız futbolcunun omzuna buz sarılması dikkatlerde kaçmadı.

Son dakika FB haberleri | Fenerbahçe'de Enner Valencia'dan dev fedakarlık!

SZALAI DE SAKATLANDI

maçında omuz sakatlığı yaşayan bir diğer isimse oldu. Macar futbolcu da sakatlığına rağmen bir süre oyuna devam etti.

Son dakika FB haberleri | Fenerbahçe'de Enner Valencia'dan dev fedakarlık!

Ancak , özellikle hava toplarında yükselmekte sıkıntı çekince 79. dakikada yerini 'ya bıraktı. 23 yaşındaki stoperin omzuna bandaj sarıldı.

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