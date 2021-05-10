Son dakika FB haberleri | Fenerbahçe'de Enner Valencia'dan dev fedakarlık!

Spor Toto Süper Lig'in 40. haftasında Ankaragücü ile Fenerbahçe, Eryaman Stadı'nda karşı karşıya geldi.
Spor Toto Süper Lig'in 40. haftasında Ankaragücü ile Fenerbahçe, Eryaman Stadı'nda karşı karşıya geldi.
Kanarya, rakibini uzatma dakikalarında bulduğu golle 2-1 mağlup ederek lider Beşiktaş'ın Galatasaray'a yenilmesi sonrası zirveyle arasındaki puan farkını 2'ye indirdi.
Sarı-lacivertliler Ankaragücü galibiyetinin ardından büyük bir sevinç yaşarken, maça damga vuran isim Enner Valencia oldu.
Özellikle ileri uçta görev almasının ardından yaptığı skor katkısıyla dikkat çeken Ekvadorlu futbolcu, Ozan Tufan'a yaptığı asistin yanı sıra 90+6. dakikada attığı golle takımı galibiyete taşıdı.
Maç esnasında yaşanan bir gelişme ise kritik zaferi daha anlamlı kıldı.
SAKAT SAKAT MÜCADELE ETTİ
Ankaragücü galibiyetinin mimarı Enner Valencia, bir pozisyonda omuzunda sakatlandı. Tecrübeli futbolcu, ağrılarına rağmen zorlu maçta takımını yalnız bırakmamak için oyundan çıkmadı ve mücadele etti.
Maçın ardından soyunma odasında verilen zafer pozunda, yıldız futbolcunun omzuna buz sarılması dikkatlerde kaçmadı.
SZALAI DE SAKATLANDI
Ankaragücü maçında omuz sakatlığı yaşayan bir diğer isimse Attila Szalai oldu. Macar futbolcu da sakatlığına rağmen bir süre oyuna devam etti.
Ancak Szalai, özellikle hava toplarında yükselmekte sıkıntı çekince 79. dakikada yerini Gustavo'ya bıraktı. 23 yaşındaki stoperin omzuna bandaj sarıldı.