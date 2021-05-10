Haberler Fenerbahçe Erol Bulut resmen açıkladı! Teklif...

resmen açıkladı! Teklif...

Son dakika spor haberi... 'nin eski teknik direktörü , geleceğine ilişkin önemli açıklamalarda bulundu. Bulut, kendisine yurt dışından ve yurt içinden teklifler geldiğini ifade ederken, sezonun tamamlanmasını beklediğini dile getirdi. İşte o sözler...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 10 Mayıs 2021 Pazartesi 18:42
Erol Bulut resmen açıkladı! Teklif...

, transfer iddialarına yanıt verdi. Yerel basında yer alan haberlerine açıklık getiren Bulut, kararını sezon sonunda vereceğini söyledi.

'a konuşan Bulut, "Sezonun tamamlanmasını bekliyorum. Yurtiçi ve dışından gelecek teklifleri değerlendirerek geleceğimle ilgili kararı o zaman vereceğim." ifadelerini kullandı.

Erol Bulut'un adı temsilcilerinden AEK ile de anılıyor.

Mart ayında ile yollarını ayıran 45 yaşındaki teknik adam, sarı-lacivertliler ile 34 maça çıktı. Bulut bu dönemde 21 galibiyet 5 beraberlik ve 8 mağlubiyet yaşadı.

Teknik direktörlük kariyerine 'da başlayan Bulut, daha önce 'un başında görev yaptı.

SON DAKİKA