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kural hatası var dedi maç aldı!

Spor Toto 'in 38. haftasında 'nin deplasmanda ile berabere kaldığı maçın ardından sarı-lacivertliler kural hatası başvuruda bulunmuştu. O karşılaşmanın hakemi 40. haftada kritik maça atandı.

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 07 Mayıs 2021 Cuma 10:47 Güncelleme Tarihi: 07 Mayıs 2021 Cuma 10:47
Fenerbahçe kural hatası var dedi Yaşar Kemal Uğurlu maç aldı!

'nin 'kural hatası var' diyerek tekrarını istediği maçının hakemi , MHK tarafından bu hafta - müsabakasına atandı.

'in 38. haftasında Fenerbahçe, ile deplasmanda golsüz berabere kaldığı mücadelenin ardından, 'kural hatası' olduğu gerekçesiyle 'na (TFF) 'tekrar' başvurusunda bulunmuştu. Sarı-lacivertliler henüz bu talebine cevap alamamışken, söz konusu karşılaşmanın hakemi Yaşar Kemal Uğurlu ise (MHK) tarafından ligin 40. haftasında önemli bir maçta görevlendirildi. Uğurlu, alt sıraları yakından ilgilendiren - Yeni Malatyaspor müsabakasında düdük çalacak.

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