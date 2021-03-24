Haberler Fenerbahçe Mesut’a az kaldı

Mesut’a az kaldı

maçında ayak bileğinden sakatlanan ve tedavi sürecine giren hızla iyileşiyor.

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 23 Mart 2021 Salı 20:40 Güncelleme Tarihi: 24 Mart 2021 Çarşamba 06:50
Mesut’a az kaldı
maçında ayak bileğinden sakatlanan ve tedavi sürecine giren hızla iyileşiyor. Doktorların verdiği bireysel programı uygulayan yıldız oyuncunun durumu her geçen gün daha iyiye gittiği öğrenilirken, önümüzdeki hafta kontrollü şekilde saha çalışmalarına başlaması ve nisan ayında tekrar formasına kavuşması bekleniyor.
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