Mesut’a az kaldı

Antalya maçında ayak bileğinden sakatlanan ve tedavi sürecine giren Mesut Özil hızla iyileşiyor.
Fenerbahçe HaberleriGiriş Tarihi: 23 Mart 2021 Salı 20:40Güncelleme Tarihi: 24 Mart 2021 Çarşamba 06:50
Antalya maçında ayak bileğinden sakatlanan ve tedavi sürecine giren Mesut Özil hızla iyileşiyor. Doktorların verdiği bireysel programı uygulayan yıldız oyuncunun durumu her geçen gün daha iyiye gittiği öğrenilirken, önümüzdeki hafta kontrollü şekilde saha çalışmalarına başlaması ve nisan ayında tekrar formasına kavuşması bekleniyor.