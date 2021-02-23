Ve Mame Thiam konuştu! "Ben hocamdan memnunum"

"DİYARBAKIR'DA BİR POLİS ORADA KÖY OKULUNDA İHTİYAÇ OLDUĞUNU SÖYLEDİ"

Geçtiğimiz günlerde Diyarbakır'da Baltacı Köyü İlkokulu'nu yenilemesi ve vakfıyla alakalı da açıklama yapan Thiam, "2-3 yıldır aslında bu vakıf aktif bir şekilde devam ediyor. Daha önce bu kurumu aktif bir şekilde hiç göstermemiştik. Son zamanlarda insanların yardıma ihtiyacını gördükten sonra bu grubu kurduk.





Bazen sosyal medyada mesajlara bakıyorum ve bir tanesine baktığımda Diyarbakır'da bir polis, orada bir köy okulunda ihtiyaç olduğunu söylemişti. Ben de bu mesajı görünce arkadaşlarla görüştükten sonra, okulun böyle bir ihtiyacı olup olmadığını sordum ve detaylar oturduktan sonra organize ettik. 2 hafta içerisinde okulu tamamlayıp başlanması gerekiyordu ve bu anlamda da yardımımızı bu şekilde gerçekleştirdik" diye konuştu.



