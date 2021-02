Ve Mame Thiam konuştu! "Ben hocamdan memnunum"

"ÇOK ZORLANDIĞIM BİR DEFANS OYUNCUSU OLMADI"

Süper Lig'de kendisini zorlayan bir savunmacı olup olmadığına ilişkin bir soruyu Senegalli oyuncu, "Çok zorlandığım bir defans oyuncusu olmadı. Her maç bizim için zor. Fenerbahçe'ye karşı oynayan her takım yüzde yüzünü ortaya koyuyor. Bazı takımlar daha çok geride bekleyerek oyunu devam ettiriyor. Her maç zor. Bizler her maçı kazanmak için elimizden geleni gösteriyoruz" şeklinde cevaplandırdı.