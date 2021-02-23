Ve Mame Thiam konuştu! "Ben hocamdan memnunum"

Fenerbahçe'de bu sezon gösterdiği performansla dikkat çeken ve attığı gollerle sarı-lacivertlilerin elde ettiği galibiyetlerde önemli rol oynayan Senegalli futbolcu Mame Thiam önemli açıklamalarda bulundu.
Fenerbahçe'de bu sezon gösterdiği performansla dikkat çeken ve attığı gollerle sarı-lacivertlilerin elde ettiği galibiyetlerde önemli rol oynayan Senegalli futbolcu Mame Thiam önemli açıklamalarda bulundu.
Fenerbahçe'ye transfer olduğu sürece değinen 28 yaşındaki futbolcu, "Senegal'den Kasımpaşa'ya gelmiştim. Orada antrenmanlara devam ederken Kasımpaşa Başkanı, Ali Koç'un beni arayacağını söyledi. Toplantı yaptık, konuştuk ve menajerimle de görüştükten sonra Fenerbahçe'ye transferim gerçekleşti. Buraya gelmeden önce tek hedefim, tek temennim şampiyonluktu. Başka takımlar da vardı beni isteyen Fenerbahçe'ye gelmeden önce. Ama Fenerbahçe'nin şampiyon olma şansı çok daha yüksek olduğu için ben burayı tercih ettim ve buraya geldim.
Kafamdaki ilk hedef ligde şampiyonluğu elde etmek. Ligde güçlü takımlar var ve onlar da şampiyonluğa oynuyorlar. Ama bizler işimizi daha sıkı, daha iyi yapıp, şampiyonluk yolunda en iyisini yapmak için çabalayacağız" dedi.