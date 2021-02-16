Fenerbahçe'de Lemos'un cezası belli oldu!

Ziraat Türkiye Kupası'nda çeyrek finalde Medipol Başakşehir ile karşılaşan Fenerbahçe, Lemos'un gördüğü kırmızı kart sonrası maçın büyük bölümünü 10 kişi oynamıştı. Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu, Uruguaylı stoperin cezasını duyurdu.
Yapılan açıklama şu şekilde;
Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'nun 16.02.2021 tarih ve 49 sayılı toplantısında almış olduğu kararlar aşağıda belirtilmiştir.
1- FENERBAHÇE A.Ş. sporcusu PAOLO MAURICIO LEMOS MERLADETT'in, 09.02.2021 tarihinde oynanan FENERBAHÇE A.Ş.-MEDİPOL BAŞAKŞEHİR FK Ziraat Türkiye Kupası müsabakasında, rakip takım sporcusuna yönelik ciddi faulü nedeniyle 2 RESMİ MÜSABAKADAN MEN CEZASI ile cezalandırılmasına karar verilmiştir.