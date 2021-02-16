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'de Lemos'un cezası belli oldu!

'nda çeyrek finalde ile karşılaşan , Lemos'un gördüğü kırmızı kart sonrası maçın büyük bölümünü 10 kişi oynamıştı. , Uruguaylı stoperin cezasını duyurdu.

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 16 Şubat 2021 Salı 18:53
Fenerbahçe'de Lemos'un cezası belli oldu!

'nda çeyrek finalde ile karşılaşan , Lemos'un gördüğü kırmızı kart sonrası maçın büyük bölümünü 10 kişi oynamıştı. , Uruguaylı stoperin cezasını duyurdu.

Yapılan açıklama şu şekilde;

Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'nun 16.02.2021 tarih ve 49 sayılı toplantısında almış olduğu kararlar aşağıda belirtilmiştir.

1- FENERBAHÇE A.Ş. sporcusu 'in, 09.02.2021 tarihinde oynanan FENERBAHÇE A.Ş.- müsabakasında, rakip takım sporcusuna yönelik ciddi faulü nedeniyle 2 RESMİ MÜSABAKADAN MEN CEZASI ile cezalandırılmasına karar verilmiştir.

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