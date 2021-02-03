Haberler Fenerbahçe Fener işi çözdü

işi çözdü

Ara dönemde 4 transfer yapan , piyasa değerleri toplamı 19 milyon euro’yu bulan isimler için sadece 9 milyon euro ödedi.

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 02 Şubat 2021 Salı 22:47 Güncelleme Tarihi: 03 Şubat 2021 Çarşamba 06:50
Fener işi çözdü

Ara transferde özellik transferiyle şov yapan , 4 farklı mevkiye takviye yaparken ödediği toplam para 9 milyon 400 bin euro oldu. öncesi dönemlerde benzer rakamlara tek bir oyuncuda ulaşan sarı-lacivertli kulüp, aldığı isimlerin bonservis değerlerine göre de oldukça kar etti. Piyasa değeri 5 milyon euro olan 'u bedelsiz olarak kadrosuna katan , 3.5 milyon euro'luk oyuncusu 'yi 400 bin euro'ya aldı. Piyasa değeri 10 milyon euro olan orta saha 'ı 7'ye renklerine bağladı. 23 yaşındaki stoper de genç yaşı nedeniyle yatırım olarak görüldü. 2 milyon euro'ya takıma katılan Szalai'nin piyasa değeri ortalama 800 bin euro civarında.

SON DAKİKA