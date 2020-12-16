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'de Lemos'tan flaş paylaşım! Gustavo...

Son dakika haberleri... 'de son haftalarda istikrarsız bir görüntü çizen ve son olarak 'a sahasında 3-0 mağlup olan Fenerbahçe'de bazı oyuncular arasında gerginlik olduğu iddia edilmişti. Sarı-lacivertli takımın stoperi Lemos'tan sürpriz bir paylaşım geldi. İşte detaylar...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 16 Aralık 2020 Çarşamba 14:39 Güncelleme Tarihi: 16 Aralık 2020 Çarşamba 14:39
Fenerbahçe'de Lemos'tan flaş paylaşım! Gustavo...

'de iç sahada aldığı başarısız sonuçlarla dikkat çeken , son olarak 'a 3-0 yenilerek zirve yarışında yara aldı.

Fenerbahçe'de Lemos'tan flaş paylaşım! Gustavo...

Sarı-lacivertli takımda alınan istikrarsız sonuçlarla ilgili, birtakım iddialar ortaya atıldı...

Fenerbahçe'de Lemos'tan flaş paylaşım! Gustavo...

Bu iddialardan biri de bazı oyuncular arasında gruplaşma olduğu şeklindeydi...

Fenerbahçe'de Lemos'tan flaş paylaşım! Gustavo...

Sarı-lacivertli takımın, Kadıköy'de oynadığı Beşiktaş derbisinde bir pozisyon sonrası tartışan Luiz Gustavo ile Mauricio Lemos'un arasının bozuk olduğu öne sürülmüştü.

Fenerbahçe'de Lemos'tan flaş paylaşım! Gustavo...

Uruguaylı stoperden dikkat çeken bir sosyal medya paylaşımı geldi.

Fenerbahçe'de Lemos'tan flaş paylaşım! Gustavo...

Haklarında çıkan haberler sonrası Lemos, Luiz Gustavo ile çekildiği fotoğrafını paylaşarak dostluk mesajı verdi.

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