Fenerbahçe'de Lemos'tan flaş paylaşım! Gustavo...

Süper Lig'de iç sahada aldığı başarısız sonuçlarla dikkat çeken Fenerbahçe, son olarak Yeni Malatyaspor'a 3-0 yenilerek zirve yarışında yara aldı.
Süper Lig'de iç sahada aldığı başarısız sonuçlarla dikkat çeken Fenerbahçe, son olarak Yeni Malatyaspor'a 3-0 yenilerek zirve yarışında yara aldı.
Sarı-lacivertli takımda alınan istikrarsız sonuçlarla ilgili, birtakım iddialar ortaya atıldı...
Bu iddialardan biri de bazı oyuncular arasında gruplaşma olduğu şeklindeydi...
Sarı-lacivertli takımın, Kadıköy'de oynadığı Beşiktaş derbisinde bir pozisyon sonrası tartışan Luiz Gustavo ile Mauricio Lemos'un arasının bozuk olduğu öne sürülmüştü.
Uruguaylı stoperden dikkat çeken bir sosyal medya paylaşımı geldi.
Haklarında çıkan haberler sonrası Lemos, Luiz Gustavo ile çekildiği fotoğrafını paylaşarak dostluk mesajı verdi.