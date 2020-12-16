Fenerbahçe'de Lemos'tan flaş paylaşım! Gustavo...

Süper Lig 'de iç sahada aldığı başarısız sonuçlarla dikkat çeken Fenerbahçe , son olarak Yeni Malatyaspor 'a 3-0 yenilerek zirve yarışında yara aldı.

Bu iddialardan biri de bazı oyuncular arasında gruplaşma olduğu şeklindeydi...