Haberler Fenerbahçe Denizlispor - Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? İlk 11'ler

Denizlispor - maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? İlk 11'ler

Süper Lig'in 11. haftasında Denizlispor ile deplasmanda karşı karşıya gelecek olan , geçtiğimiz hafta sahasında Beşiktaş'a karşı aldığı derbi mağlubiyetini unutturmak için sahaya çıkıyor. Şu ana kadar topladığı 20 puanla ligde 3. sırada bulunan sarı-lacivertliler, 6 puanla 20. sırada bulunan ve çıkış arayan Ege temsilcisine konuk oluyor. Fenerbahçe'de bu karşılaşmada sarı kart cezalısı Luiz Gustavo'nun yanı sıra birçok önemli isim forma giyemeyecek. Futbolseverler, mücadelenin başlayacağı saati ve canlı yayınlanacağı kanal gibi bilgileri sıkça aratıyor. Peki, Denizlispor-Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? Son dakika Denizli FB maçı haberleri...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 06 Aralık 2020 Pazar 17:50 Güncelleme Tarihi: 06 Aralık 2020 Pazar 18:04
Denizlispor - Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? İlk 11'ler

Süper Lig'de heyecan devam ediyor. 11. hafta maçında Denizlispor ile kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar futbolseverler tarafından merak ediliyor. Peki, Denizlispor - Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

DENİZLİSPOR - FENERBAHÇE MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?
Denizlispor - Fenerbahçe maçı 6 Aralık Pazar günü saat 19:00'da beIN Sports 1'de canlı yayınlanacak.

İLK 11'LER

DENİZLİSPOR: Pantilimon, Özer, Mustafa, Tapia, Oğuz, Bakalorz, Murawski, Bergdich, Aissati, Sacko, Rodallega

FENERBAHÇE: Altay, Gökhan, Serdar, Tısserand, Caner, Ozan, Sosa, Ferdi, Pelkas, Mert Hakan, Cısse

FENERBAHÇE SON 8 MAÇIN 7'SİNİ KAZANDI
Fenerbahçe, Denizlispor ile ligde yaptığı son 8 maçın 7'sinde sahadan galibiyetle ayrıldı. Sarı-lacivertliler, 2006-2007 sezonunun ikinci yarısında evinde 2-2 berabere kaldığı rakibiyle daha sonra 2007-2008, 2008-2009, 2009-2010 ve 2019-2020'de oynadığı maçların 7'sini kazandı. Bu süreçte 2019-2020 sezonunun ikinci yarısında oynanan son karşılaşma ise berabere sonuçlandı.

DENİZLİSPOR ÇIKIŞ ARIYOR!
Ligde 11. haftaya 6 puanla 19. sırada giren , sezona başladığı teknik direktör Robert Prosinecki ile yollarını ayırdıktan sonra takımın başına Kenan Atik'i getirdi. Yeşil-siyahlı ekip, Atik yönetiminde çıktığı ilk maçta geçen hafta Medipol Başakşehir karşısında 3-0 geriye düşmesine rağmen sahadan 3-3 beraberlikle ayrıldı. Ligde tek galibiyetini Ankara'da Gençlerbirliği karşısında 2-1'lik skorla alan Yukatel Denizlispor, daha sonra çıktığı 4 maçta 1 beraberlik ve 3 yenilgi yaşadı. Bu sezon iç sahada oynadığı 4 müsabakada 3 puana ulaşamayan yeşil-siyahlı ekip, söz konusu maçlardan 2 beraberlik ve 2 mağlubiyetle ayrıldı. Yukatel Denizlispor, Fenerbahçe'yi yenerek çıkışa geçmek istiyor.

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