Haberler Fenerbahçe Denizlispor Fenerbahçe maçında Altay Bayındır kaleye duvar ördü

Denizlispor maçında kaleye duvar ördü

'in 11. haftasında deplasmanda Denizlispor ile karşı karşıya geldi. Sarı-lacivertliler 2-0 üstünlükle götürdüğü maçta 10 kişi kaldı. Ev sahibi Denizlispor'un baskısına ise dur dedi. Genç kaleci 1 dakikada yaptığı 3 kurtarışla yıldızlaştı.

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 06 Aralık 2020 Pazar 20:49 Güncelleme Tarihi: 06 Aralık 2020 Pazar 21:14
Denizlispor Fenerbahçe maçında Altay Bayındır kaleye duvar ördü

'in 11. haftasında deplasmanda Yukatel Denizlispor ile karşı karşıya geldi.

Fenerbahçe'nin genç kalecisi , Denizlispor maçında kritik 3 kurtarış birden yaptı.

56. dakikada Murawski'nin penaltısını kurtardı. Ardından oluşan kornerde Altay, İsmail Aissati'nin ceza sahası dışından çektiği çok sert şutu 90 diye tabir edilen bölgeden müthiş bir refleksle kurtardı.

Ardından kullanılan kornerde Altay Bayındır, kaleye doğru yönelen topu yine refleksle kurtarmayı başardı.

Altay Bayındır, Süper Lig'de kalesine yönelen son iki penaltı vuruşunda da gole izin vermedi.

KALEYE DUVAR ÖRDÜ

Altay, bu pozisyonların ardından maçın kalan bölümlerinde de kritik kurtarışlara imza attı.

EN ÇOK KURTARIŞ YAPTIĞI MAÇ

Altay Bayındır Denizlispor karşısında yaptığı 6 kurtarış ile Süper Lig'deki en fazla kurtarış yaptığı maçı oynadı.


Görüntüler beIN Sports'tan alınmıştır.

BİZE ULAŞIN