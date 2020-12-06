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Fenerbahçeli son 14 yılda en çok gören futbolcu oldu

'in 11. haftasında deplasmanda Yukatel Denizlispor ile karşı karşıya geldi. Zorlu mücadelenin 53. dakikasında ile oyun dışında kaldı. Serdar Aziz bu kartla Süper Lig'de son 14 yılda en çok kırmızı kart gören futbolcu oldu.

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 06 Aralık 2020 Pazar 21:03 Güncelleme Tarihi: 06 Aralık 2020 Pazar 21:14
Fenerbahçeli Serdar Aziz son 14 yılda en çok kırmızı kart gören futbolcu oldu

'in 11. haftasında deplasmanda Denizlispor ile karşı karşıya geldi.

Karşılaşma sarı-lacivertlilerin 2-0 üstünlüğü ile devam ederken ile oyun dışında kaldı.

SERDAR AZİZ ZİRVEDE

Fenerbahçe'nin Denizlispor ile oynadığı mücadelenin 53. dakikasındaki penaltı pozisyonunda art arda iki sarı kart görerek kırmızı kart ile oyun dışında kalan Serdar Aziz bu alanda zirvede yer aldı.

30 yaşındaki futbolcu, 2007/08 sezonundan bu yana Süper Lig'de en fazla kırmızı kart gören futbolcu konumuna geldi.

Bu sezon oynadığı 7. maçta ilk kez oyundan ihraç edilen Serdar Aziz, 14 yıllık kariyerinde 8 kez oyundan ihraç edildi.

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