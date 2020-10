Fenerbahçe coştu

Süper Lig'de 6. hafta geride kalmışken birçok otoriteye göre şampiyonluğun en büyük favorisi olan Fenerbahçe, Trabzon derbisini de kazanarak bu yorumları haklı çıkarmaya devam ediyor. Fırtına karşısında geriden gelip 3 puanı alan sarı-lacivertliler, geniş kadrosunun ekmeğini yedi. Uzun maratonda çok büyük aksilikler yaşamazsalar bu alternatifli kadronun ekmeğini daha çok yerler gibi gözüküyor. Trabzon ise öne geçmesine rağmen skoru tutamadı ve zirve yolunda ağır yara aldı.



CİMBOM'DA FALCAO ETKİSİ

Erzurum'da 2-1 kazanan G.Saray, 4 resmi maçın ardından galibiyet sevinci yaşadı. Cimbom'un Kolombiyalı yıldız golcüsü Falcao, 1 gol, 1 asistle Aslan'ı sırtladı ama gördüğü kırmızı kartla Ankaragücü maçında takımını yalnız bırakacak. Beşiktaş, Ege'de geleneği bozmadı ve Denizli'de galibiyet serisini 11 maça yükseltti. Fenerbahçe'yle ligin namağlup iki takımından biri olan Alanya, K.Gümrük'ü de yenip sürpriz liderliğini sürdürdü. Rize, G.Antep, Y.Malatya ve Başakşehir de haftanın karlı takımları oldu.





HAFTANIN TAKIMI

FENERBAHÇE

Trabzon derbisini kayıpsız aşan F.Bahçe'de Erol Bulut'un öğrencileri, 1-0'dan gelip şampiyonluk yolunda inançlarını ortaya koydu.



HAFTANIN

SÖZÜ ERMAN TOROĞLU

"Fenerbahçe'de Caner korner atıyor, Gökhan Gönül ön direkte kaldırıyor ve sonunda bu gol oluyor. Saymadım ama tahmin ediyorum ama çok yüksek bir rakam çıkar. Önce F.Bahçe'de yaptılar, sonra Beşiktaş'ta yaptılar, şimdi bir daha F.Bahçe'de yapmaya devam ediyorlar. Yani Süper Lig'de oynayan bir takım bu golü yiyorsa fazla söz söylemeye gerek yok, gerisi teferruat olur."



HAFTANIN FOTOĞRAFI

Denizlispor'un, Beşiktaş maçında çok ilginç görüntüler ortaya çıktı. Yeşil-siyahlılar, normal tribünleri loca şeklinde bölerek ayırdı ve bu bölümlere taraftar aldı.



HAFTANIN GOLÜ

REMY

Fransız yıldız, topuk çalımıyla Samassa ve defans oyuncusunu birbirine çarptırıp boş fileleri sarstı.



HAFTANIN ASİSTİ

BABEL

Formunu bulmaya başlayan Babel, ceza sahasına hareketlenen Kolombiyalı yıldıza milimetrik bir pas attı. Falcao da aynı güzellikte ağları havalandırdı.



HAFTANIN KURTARIŞI

İRFAN CAN

22 yaşındaki genç eldiven, F.Bahçe maçındaki performansını Kasımpaşa'da da sergiledi. İrfan Can, yaptığı 4 kurtarışla kalesini gole kapattı.



HAFTANIN HOCASI

FENERBAHÇE

EROL BULUT

Erol Bulut, şampiyonluk baskısının çok yoğun yaşandığı Fenerbahçe'de her geçen hafta üstüne koyarak gidiyor. Trabzon derbisinde yaptığı maçı kazandıran hamlelerle camiaya umut dağıttı. Elindeki alternatifli kadroyu, maksimum verimle kullanmaya başladı.

HAFTANIN OLAYI

FATİH TERİM: HERŞEY YOLUNDA

Fatih Terim'in Erzurumspor maçı sonrası, "Galatasaray taraftarına sözüm var ama bilinsin ki artık kimsenin ne arkasındayım ne de yanındayım" sözleri gerilim yaratmıştı. Başkan Mustafa Cengiz ve kurmaylarıyla yapılan zirvenin ardından İmparator Terim'in, "Her şey yolunda" mesajı, sarı-kırmızılı taraftarlara derin bir "oh" çektirdi.



CEZA TAHTASI

KIRMIZI KART

Falcao (Galatasaray) Alper (Ankaragücü) Sapunaru (Kayserispor) Josef de Souza (Beşiktaş) Amilton (Antalyaspor)



6

Fenerbahçe, 4 galibiyet, 2 beraberlik elde ederek Süper Lig'de 2011-2012 sezonundan bu yana ilk kez bir sezonun ilk 6 haftasında mağlubiyet almadı.



5

2008-09'dan beri Süper Lig'in ilk altı haftasında Radamel Falcao'dan (5 gol) daha fazla gol atan tek Galatasaray oyuncusu Gomis (2017/18'de 7 gol).



11

Beşiktaş, Denizlispor ile oynadığı toplamda son 11 Süper Lig mücadelesini ve son altı deplasman karşılaşmasını galip bitirmeyi başardı.



15

İlk 6 hafta itibarıyla lider Alanyaspor'dan (15) daha fazla gol atan son takım, 2015-2016'da o sezon şampiyonluğa ulaşan Beşiktaş'tı (16).