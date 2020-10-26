Haberler Fenerbahçe Mert Hakan Yandaş ısınıyor!

ısınıyor!

Bu sezon 5 lig maçında da sonradan oyuna giren , dün de 71'de 'nın yerine sahadaydı.

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 25 Ekim 2020 Pazar 22:59 Güncelleme Tarihi: 26 Ekim 2020 Pazartesi 06:50
Mert Hakan Yandaş ısınıyor!

Bu sezon 5 lig maçında da sonradan oyuna giren , dün de 71'de 'nın yerine sahadaydı. Oyunda kaldığı süre içinde önemli fırsatlar da yakalayan genç futbolcu, 2 şutundan birinde isabet sağlarken, 11 kez topla buluştu, yüzde 50 de pas isabetiyle maçı tamamladı.

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