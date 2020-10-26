Mert Hakan Yandaş ısınıyor!

Bu sezon 5 lig maçında da sonradan oyuna giren Mert Hakan Yandaş, dün de 71'de Valencia'nın yerine sahadaydı. Oyunda kaldığı süre içinde önemli fırsatlar da yakalayan genç futbolcu, 2 şutundan birinde isabet sağlarken, 11 kez topla buluştu, yüzde 50 de pas isabetiyle maçı tamamladı.